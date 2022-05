Eksperter: Varseltegnene på at partneren drikker for mye

Å stå nær noen med alkoholproblemer er stressende, skamfullt og smertelig, ifølge eksperter. Her er kjennetegn på at partneren din drikker for mye, samt tips til deg som pårørende.

Litt for full, litt for ofte, og aldri en middag uten minst ett glass? Dette kan tyde på alkoholproblemer – og et behov for hjelp.