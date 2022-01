Smertestillende: Så mye kan være farlig for deg

En tablett mot artroseplagene. Og en for å kompensere for rødvinen fra i går. Og kanskje et par mer enn anbefalt. Er det så farlig? Feil bruk av reseptfrie smertestillende kan gi mer alvorligere plager enn de man ønsker å kurere, ifølge ekspertene.

Av Hans Petter Treider

Publisert: Nå nettopp

Vond skulder. Hodepine. Verk i en tann. Menstruasjonssmerter. Eller et godt, gammeldags kuppelhue. Det meste kan kureres med et par smertestillende.