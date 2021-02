Karine (50): – Jeg tok på meg mammatigerdrakten

Karine (50) lever i unntakstilstand som alenemor for sønnen som er alvorlig syk. Nå viser en ny rapport at 1,5 millioner nordmenn er pårørende til noen som krever ekstra omsorg. Her er ekspertenes råd til deg som er pårørende.

Av Anne Bergseng

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden