Ny studie: Spis dette for å forebygge demens

Risikoen for demens kan være tre ganger så høy om kostholdet inneholder lite av bestemte matvarer, ifølge ny studie. Her er hva forskerne mener det er smart å spise for å ta vare på hjernen.

Av Anne Bergseng

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden