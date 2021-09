TALLKRØLL: På en pressekonferanse onsdag modererte helsedirektøren uttalelsene om barnesmitte og -innleggelser.

Smitte blant barn: Derfor ble det tallkaos

Et dansk regnestykke har de siste dagene skapt stor debatt om smitte blant barn i Norge. Dette sier matematikeren bak.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tirsdag kveld gikk helsedirektør Bjørn Guldvog ut i NRK og sa at flere tusen barn kan trenge sykehushjelp på grunn av coronaviruset denne vinteren.

Tallet Guldvog la til grunn, var at halvparten av totalt 700.000 barn under 12 år vil bli smittet.

På en pressekonferanse onsdag modererte helsedirektøren uttalelsene, og sa at det etterlatte inntrykket ble et overestimat.

Regnestykket stammer fra et intervju med den danske pandemimatematikeren og -forskeren Viggo Andreasen. Han er lektor ved Roskilde universitet og har gjennom pandemien utarbeidet med en rekke estimater for utviklingen av coronaviruset i Danmark.

Slik forklarer han regnestykket som har skapt trøbbel for Guldvog.

– Misforstått

Andreasen understreker først og fremst at regnestykket ikke er en modellering – altså de avanserte estimatene FHI bruker i sine scenarioer når de for eksempel estimerer antall coronapasienter på sykehus noen uker eller måneder frem i tid.

– Dét tror jeg er blitt misforstått. Regnestykket er nærmere en analyse av hvordan vi kan leve med en ny strategi, sier han.

Den nye strategien Andreasen sikter til, må danskene forholde seg til fra og med fredag:

Da blir coronaviruset ikke lenger ansett som en samfunnskritisk sykdom og «alle» restriksjoner opphører.

Samtidig er nærmest ingen barn under tolv år vaksinert og danskene er i ferd med å nå et tak på omkring 75 prosent fullvaksinerte i hele befolkningen.

Deltavarianten spiller inn

Andreasen oppsummerer noen av premissene for regnestykket slik:

Så å si alle barn under tolv år er uvaksinert.

Coronaviruset er mindre smittsomt blant barn enn voksne – det gjelder også deltavarianten.

– Men fordi deltavarianten er så mye mer smittsom enn tidligere varianter, ser det ut til at den også kan gi en epidemi blant skolebarn, som kan føre til en stor smittebølge, sier Andreasen.

Han påpeker at det har vært flere store utbrudd med deltavarianten på danske skoler.

Så, hvordan kommer han frem til at halvparten av alle barn under 12 år vil få coronaviruset denne vinteren?

Uten noen restriksjoner eller vaksiner, vil én smittet voksen i snitt smitte seks til åtte andre med deltavarianten, ifølge Andreasen.

Han går ut fra at ett barn med deltavarianten i snitt kun vil smitte mellom 1,5 og 2 andre barn – fordi barn smitter mindre og fordi en del av deres nærkontakter er voksne som oftest er vaksinert.

Ifølge Andreasen ligner coronasituasjonen blant barn en influensapandemi: Alle barn er mottagelige og R-tallet er mellom 1,5 og 2.

– Andelen som da blir smittet i den første bølgen tilsvarer som regel omkring 50 prosent, sier han.

Han understreker at matematiske modeller faktisk anslår en høyere andel.

– Men vi vet at de ofte er feil. Derfor har jeg tatt utgangspunkt i halvparten, sier han.

– For mange usikre faktorer

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI sier det ikke nødvendigvis er så usikkert at halvparten av barna under 12 kan smittes – men at vi ikke vet når de blir smittet.

FHI har ikke prognoser som sier at det er sannsynlig at det skjer i løpet av 2021.

– De uvaksinerte kan bli smittet – det vet vi. Men hvor fort det går, vet vi ikke. Jo flere som blir vaksinert i befolkningen generelt, jo langsommere vil smitten skje hos barn – og det kan etter hvert også komme vaksiner som er godkjente for yngre aldersgrupper. Det er for mange usikre faktorer til å kunne si noe om hvor lang tid det eventuelt kan tar før halvparten av den uvaksinerte delen av befolkningen blir smittet, påpeker han.

Tidligere har han sagt til VG at selv hvis 1000 barn blir smittet daglig i de siste tre månedene av året, vil ikke det utgjøre mer enn 90.000 smittede. Og FHI har altså ikke estimater som tilsier at vi får så mange som 1000 smittede barn per dag i aldersgruppen under 12 år.

Norge oppdager omkring 180 smittetilfeller blant barn under tolv år hver dag nå, mens Danmark oppdager omkring 100 smittetilfeller blant barn under ti år.

Slik fordeler smitten seg per aldersgruppe i Norge:

Andreasen mener FHI undervurderer hvor mange barn som kan bli smittet denne vinteren.

– Mellom 300.000 og 400.000 høres mer sannsynlig ut, sier Andreasen med et nikk til helsedirektør Bjørn Guldvogs opprinnelige uttalelse.

Han trekker frem at vi nå er på vei inn i høst- og vintersesongen, og tidligere erfaringer tilsier at viruset smitter dobbelt så fort på vinterhalvåret enn på sommeren.

– Vi må forvente å se at antall nye tilfeller øke hver uke. Og vi må vente at det vil øke raskere enn nå, sier Andreasen.

Samtidig påpeker han at nordmenn bor mer spredd enn danskene og hvor lett viruset smitter fra en skole til en annen vil variere etter hvor tett man bor, som igjen vil påvirke hvor mange som blir smittet.

Vanskelig å sammenligne

FHI har også laget et grovt estimat basert på det danske regnestykket, som tar utgangspunkt i at halvparten av barna under 12 smittes i løpet av vintersesongen. Med utgangspunkt i andelen av smittede barn som har blitt innlagt i Norge til nå, er anslaget at det vil kunne gi 500 innleggelser.

– Det er jo rundt 45.000 innleggelser av barn på barneavdelinger i Norge per år, for å sette det litt i perspektiv. Det gjør ikke at det er ønskelig å ha 500 ekstra, men i det store bildet blir ikke 500 ekstra så mye for helsetjenesten å håndtere, sier FHIs Line Vold, men påpeker også:

– Et anslag i Danmark er ikke nødvendigvis direkte sammenlignbart med Norge på grunn av geografi og så videre, så det kan være et overestimat i Norge.

Andreasen opererer med en noe høyere frekvens på hvor mange smittede barn som blir innlagt.

– Oversatt til norske forhold vil jeg vente omtrent 1000 innleggelser av barn de neste seks månedene, sier han.

Men han trekker også frem at helsevesenet fungerer ulikt og at Danmark tester langt mer enn Norge.

– Man kan ikke sammenligne behovet for innleggelser i Danmark og Norge direkte.

– Farligere å ikke være vaksinert

– Burde helsemyndighetene være mer bekymret for smitte blant barn?

– De forventer nok ikke helt så mange smittede som de burde. De burde forstå at flere barn vil bli smittet uten restriksjoner, sier Andreasen og fortsetter:

– Men den egentlige diskusjonen er om det har noe å si.

Han understreker at det er alvorlig når barn trenger behandling på sykehus, men det vil ikke utgjøre en stor risiko for helsevesenet fordi innleggelsene typisk er korte og det er ikke snakk om en voldsom belastning for sykehusene.

– Hvis man ser på barna isolert sett, trenger man ikke å være så bekymret.

Konsekvensene kan imidlertid bli langt større om epidemien smitter over på uvaksinerte voksne, eller voksne i risikogrupper.

– Her er det snakk om flest innleggelser og det er her det kan oppstå stor belastning for sykehusene, sier Andreasen og fortsetter:

– Et viktig budskap er at det vil være mye farligere å ikke være vaksinert til høsten enn det har vært hittil.

Hva kan man da bruke regnestykket til?

– Hovedbudskapet er at vi kan leve med den nye strategien, så lenge smitten ikke sprer seg for fort, sier Andreasen.

Men: Antall innlagte blant voksne kan bli høyt – og kanskje for høyt – men ikke i nærheten av det mange land opplevde siste vår.

Han utdyper at det er viktig å beholde noen restriksjoner, slik at det ikke blir et stort press på helsevesenet i løpet av et par måneder.

– Argumentet mitt er at vi må beholde noen restriksjoner, slik at det ikke blir et stort press på helsevesenet i løpet av en til to måneder, men at vi ellers godt kan leve med den nye strategien.

I Danmark er smittesporing, testing og isolasjon av smittede fortsatt en avgjørende del av strategien for å holde viruset noenlunde i sjakk, i likhet med Norge.