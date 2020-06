Slik lever Maud med angsten

Først ble hun skremt, men i dag er Maud Lervik (26) også glad for å ha blitt rammet av det mange kaller for den nye folkesykdommen. Ifølge NTNU-professor Roger Hagen er det spesielt én ting som er viktig for å bekjempe angst.

Nå nettopp

– I starten syntes jeg det var forferdelig, men i dag er jeg takknemlig for at jeg utviklet angst. Det lærte meg å bli bedre kjent med meg selv.

Fra andre aviser