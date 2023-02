Studie: Derfor er fedme farligere for menn

Tre av fire norske menn har overvekt eller fedme, og tallet er økende. Forskning viser at høy vekt er mer helsefarlig for menn enn for kvinner. Ekspertene forklarer hvorfor, og gir 10 råd til menn som vil ta kontroll på kiloene.

– Vår erfaring er at menn som oppsøker oss for hjelp med mer alvorlig fedme, er sykere enn kvinnene, sier professor og fedmeforsker Jøran Hjelmesæth.