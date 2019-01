STOR NY RAPPORT: EAT-Lancet kommisjonen gir nå svar om hva som må til for å sikre hele verdens befolkning et sunt og bærekraftig kosthold i fremtiden. Foto: Fredrik Solstad/VG

Ny rapport lanserer «global diett»: – Inntak av rødt kjøtt og sukker må halveres

HELSE 2019-01-16T23:30:15Z

For å sikre sunn mat til jordens økende befolkning må vi globalt redusere inntaket av rødt kjøtt og sukker med 50 prosent, og doble inntaket av nøtter, frukt, grønnsaker og belgfrukter.

Publisert: 17.01.19 00:30

Det er en av konklusjonene fra EAT-Lancet-kommisjonen, som denne uken publiserer en stor vitenskapelig rapport over hva som må til for å sikre den stadig økende befolkningen i verden nok, sunn mat.

Det er Gunhild Stordalens organisasjon EAT , som i samarbeid med tidsskriftet The Lancet, står bak rapporten.

Til sammen har 37 verdensledende forskere fra 16 land jobbet med å finne en felles vitenskapelig konsensus om hva et sunt og bærekraftig kosthold består av, og hvordan vi kan produsere nok sunn mat til å fø 10 milliarder mennesker innen 2050.

Leste du denne? Tre av ti vil spise mindre av rødt kjøtt

Natt til torsdag blir rapporten «Food in the Anthropocene: the EAT – Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems» publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet.

Her kan du se hvordan rapporten mener kostholdet bør se ut:









1 av 3 ENDRINGER: Slik forespeiler EAT-Lancet-kommisjonen at verdens kosthold må endres innen 2050. EAT-LANCET-COMMISION

Kjøttbransjen med egen plan

Onsdag ettermiddag skrev E24 at den norske kjøttlobbyen allerede hadde mobilisert i forkant av publiseringen av rapporten , med en plan om å «nyansere budskapene» og avdekke «faglige svakheter» i forskningen, ifølge et internt dokument E24 har fått tilgang til.

«Vi skal ikke tilbakevise eller stille spørsmål ved rapportens troverdighet. Men vi skal påpeke eventuelle faglige svakheter og avvik mellom internasjonale sammenhenger og tall og norske forhold», står det i det interne skrivet, ifølge E24.

Gunhild Stordalen uttalte til E24 onsdag at hun ser frem til debatt om funnene i rapporten:

– Vi erkjenner at konklusjonene vil være smertefulle for visse aktører, men de innebærer også store muligheter for landbruket, sjømatindustrien og den øvrige matbransjen, sa hun.

Her kan du lese E24-artikkelen: Kjøttlobbyen mobiliserer før Gunhild Stordalen-rapport

– Vi har jobbet i to år med å gå gjennom alt som er av kunnskap, om bærekraftige produksjonssystemer og hvordan regnestykket ser ut hvis alle skal ha nok kalorier, uttalte Stordalen om rapporten under Arendals-uken i august i fjor.

Her er noen av hovedfunnene i rapporten:

* Behov for endring: Et sunt og bærekraftig kosthold for en befolkning på 10 milliarder mennesker innen 2015 vil ikke være mulig uten en endring i matvaner, forbedret matproduksjon og en reduksjon i matavfall.

* Nye kostholdsråd: I det daglige kostholdet bør 35 prosent av kaloriinntaket komme fra fullkorn og knollvekster. Proteinkilder bør hovedsakelig komme fra planter, inkludert cirka 14 gram rødt kjøtt per dag og 500 gram frukt og grønnsaker daglig.

* Kutte i sukker og rødt kjøtt: Et nytt globalt kostholdsmønster vil avhenge av at inntaket av rødt kjøtt og sukker reduseres med 50 prosent, mens inntaket av nøtter, frukt, grønnsaker og belgfrukter dobles.

* Kan forhindre tidlig død: Usunne dietter er ifølge rapporten den viktigste årsaken til dårlig helse på verdensbasis. Ved å endre kostholdsmønsteret globalt kan man forhindre anslagsvis 11 millioner tidlige dødsfall, ifølge rapporten.

* Mulig å gjennomføre: Forskerne bak gjennomgangen mener denne globale dietten kan gjennomføres innenfor planetens tålegrenser – til tross for forskjeller i matproduksjon, som for eksempel landbruk, næringsstoffer, ferskvann, biologisk mangfold og klimaendringer.

Torsdag formiddag skal Gunhild Stordalen presentere rapportens hovedfunn sammen med professor Johan Rockström ved Potsdam Institute for Climate Impact research og Stockholm Resilience Center og Professor Walter Willett fra Harvard University.

Det er første gang at forskere nå lanserer en «global diett» som de mener vil sikre en sunn befolkning på 10 milliarder mennesker innen 2050, uten å overskride planetens tålegrenser.

Diett for å redde planeten

Dietten har fått navnet the planetary health diet, og vil føre til mindre forekomst av overvekt, fedme og livsstilssykdommer, samt redusert global oppvarming, minsket tap av biologisk mangfold, færre forstyrrelser av nitrogen- og fosforsykluser, og lavere bruk av vann- og arealressurser, ifølge forskerne.

– Hvordan vi produserer maten vi spiser, vil avgjøre helsen til både menneskene og planeten. For øyeblikket gjør vi dette grundig feil, sier en av rapportens forfattere, professor Tim Lang ved City University i London.

Han sier det er behov for en betydelig endring av det globale matsystemet:

– Vi trenger en overhaling, en endring av det globale matsystemet på en skala vi ikke tidligere har sett, som er tilpasset forhold i hvert enkelt land. Dette er ukjent territorium, og disse problemene løses ikke lett. Målet er innen rekkevidde, og det er muligheter for å tilpasse retningslinjer internasjonalt, lokalt og for forretninger. De vitenskapelige målene vi har utviklet for et sunt, bærekraftig kosthold, er et viktig grunnlag for denne endringen, sier han.

For å klare å kutte kjøtt- og sukkerforbruket med 50 prosent globalt, og doble inntak av nøtter, frukt, grønnsaker og belgfrukter, må det tas grep lokalt, konkluderer rapporten.

Professor: Verdens kosthold må endres dramatisk

Ifølge EAT-Lancet kommisjonen spiser for eksempel land i Nord-Amerika nesten 6,5-ganger mer enn det anbefalte daglig inntaket rødt kjøtt, mens land i Sør-Asia bare spiser halvparten av anbefalt mengde. Alle land spiser mer grønnsaker med stivelse, for eksempel potet og cassava enn anbefalt, ifølge rapporten:

– Verdens kosthold må endres dramatisk. Mer enn 800 millioner mennesker får ikke tilstrekkelig næring, mens mange flere har et usunt kosthold som bidrar til for tidlig død eller sykdom, sier Dr. Walter Willett ved Harvard University.

Han er en av rapportens hovedforfattere, og sier følgende om et sunt kosthold med passende kaloriinntak:

– Det må ha en rekke plantebaserte matvarer, mindre animalske produkter, umettet fett fremfor mettet, mindre fine korntyper, prosessert mat og tilsatt sukker. De matgruppene vi foreslår gir rom for fleksibilitet for ulike matvarer, landbrukssystemer, kulturelle tradisjoner og individuelle kosthold, sier han.