Ny forskning: Nytt håp for behandling av autoimmune sykdommer

TOK KONTROLL PÅ SYKDOMMEN: Martha Grønning (32) fikk MS som 29-åring. Hun valgte en omdiskutert behandling i Mexico for å stanse utviklingen av sykdommen. Nå er hun glad for den nye norske forskningen som gir håp om ny behandling for autoimmune sykdommer. Trond Solberg, VG