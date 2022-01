Hjerteforsker: Omega 3 kan gi økt sjanse for hjerteflimmer

Det siste tiåret har flere studier avkreftet at omega-3 reduserer risikoen for hjerteinfarkt og slag. Nå viser internasjonal forskning også at kosttilskuddet kan øke risikoen for hjerteflimmer. – Urovekkende, sier hjerteforsker.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

For mange mennesker, inkludert nordmenn, er kosttilskudd med omega-3 en fast del av hverdagen. I 2020 ble det estimert at på verdensbasis håvet markedet inn 2,1 milliarder amerikanske dollar.