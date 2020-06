Håper ny behandling skal kunne gjøre kronisk syke smertefrie

Danske forskere har utviklet en ny metode som på sikt kan gi fullstendig smertelindring til kronikere. – Dette ser svært lovende ut, sier norsk professor.

Kari Byklum

Nå nettopp

Et helt nytt medikament som er under utvikling av forskere ved Københavns universitet, gir grunn til optimisme for mange av de 1,5 millioner nordmenn som lever med langvarige smerter.

