Ny forskning: Gravide som trener får sterkere barn

Celine (31) er syv måneder på vei og trener så ofte hun kan. Nå viser ny forskning at kvinner som trener mens de er gravide, får barn med bedre motorikk, lavere risiko for overvekt og flere andre helsefordeler. Her er ekspertenes råd, og fem gode øvelser for deg med voksende mage.

Nå nettopp

– Det er naturlig for meg å trene, og nå som jeg er gravid prøver jeg å være i aktivitet hver dag, sier Celine Salvesen fra Oslo. Hun er i full jobb som advokat, og trener så mye som formen tillater.