Behandlingen er utsatt

Lise Hagen (42) har prolaps i pusterøret. «Veggene» har klappet sammen og er skjeve. – Jeg må bruke krefter på å snakke og får heller ikke pustet godt nok, skriver hun til VG. 24. mars skulle Lise opereres, men inngrepet ble avlyst på fire dagers varsel. Nå frykter hun at det vil bli umulig å intubere henne, hvis hun skulle få Covid-19.

De skulle skiftet hoften, fått dren i øret eller den tredje botoxsprøyten mot migrenen. Så kom coronasmitten – og rykket mer enn 258.000 norske pasienter tilbake til venterommet.

I denne reportasjen forteller 29 pasienter hvordan det er å få operasjonen, behandlingen eller konsultasjonen utsatt på ubestemt tid – fordi sykehusene må prioritere coronaberedskap.

Den første pasienten som ble behandlet for Covid-19 i Norge, ble innlagt 9.mars.

Da var sykehusene allerede i gang med å rydde i avtalene. Pasienter landet rundt ble oppringt eller mottok SMS`er.

For noen var det greit: «Jeg er en del av noe mye større. Dette er en nasjonal dugnad».

For mange andre ble det nok en nedtur etter uker og måneder med smerter, frykt – og et liv på vent:

Minst 258.073 pasienter har fått utsatt kontakten om annen sykdom, viser VGs oppdaterte oversikt.

Helseminister Bent Høie sier i dag til NRK at sykehusene nå skal tilbake normal drift, samtidig som coronaberedskapen skal opprettholdes.

VG har sett dokumentasjon på utsettelsen for samtlige av pasientene som omtales i denne reportasjen:

– Ryggoperasjonen jeg skulle hatt på Rikshospitalet 20. mars, ble ikke noe av.

Jeg er rørleggerlærling, har endelig funnet ut hva jeg skal bli og skulle tatt svenneprøven om halvannet år. Jeg har tre barn og har hatt en veldig dårlig rygg i mange år.

Jeg skjønner hvorfor operasjonen måtte avlyses, men det er veldig dumt.

Fysioterapeuten som har holdt meg i gang de siste månedene, har også lockdown.

Jeg lever i et smertehelvete. Jeg spiser tabletter, og kan ikke være med ungene på aktiviteter som jeg vil og har ikke vært på jobb siden 16. mars.

Jeg savner jobben min og orker ikke vente til langt utpå høsten, sier Janne.

– Legen min hadde henvist meg til utredning av mine hjerteproblemer. Så fikk jeg denne meldingen fra ham:

«Hei! Sykehuset har på grunn av koronasituasjonen avvist søknaden din om utredning nå, dessverre. De skriver: «Hvis plagene vedvarer eller det tilkommer tegn til hjertesvikt eller annen hjertesykdom kan vi få ny henvisning. Beklager. Hilsen NN».

Formen er dårlig. Jeg er i risikogruppen både for korona og andre ting. Jeg er 69 år og har vært plaget over lengre tid. Jeg forsøkte også å få testet meg for korona. Det gikk ikke for de hadde ikke testutstyr.

Jeg skal forsøke å få tak i en hjertespesialist privat og betale det av egen lomme. Jeg kan kan ikke vente så veldig lenge, sier mannen (69).

– Jenta mi på fem år skulle egentlig vært lagt inn fredag 17. april på Stavanger universitetssjukehus.

Etter utsettelsen ringte jeg Aleris. De hadde også sluttet å utføre slike operasjoner.

Nora hører dårlig på grunn av væsken i øret. Det har også begynt å gå ut over talen hennes, sier mamma Helene.

– Jeg skulle opereres 28. april på Martina Hansen hospital. Jeg har mye smerter og kan nesten ikke gå. Jeg har problemer med å sove pga smertene.

Sykehuset ringte og sa at operasjonen var utsatt på ubestemt tid på grunn av viruset Jeg venter på ny time.

– Jeg har fått utsatt to timer på sykehuset på grunn av coronaviruset. Den ene timen var årskontroll for diabetes, den andre var gastroskopi som jeg har ventet på. Jeg er veldig plaget med magen.

Utsettelsene kan få konsekvenser for sykdommen. Det blir mye å ta igjen når coronakrisen er over.

Jeg har selv avlyst time på sykehuset, fordi jeg pådro meg et brudd i ryggen. Fysioterapibehandling for dette er også avlyst.

Sykehusene må få et voldsomt etterslep på behandlinger år coronakrisen er over, sier Irene Mathisen.

– Jeg sliter med kroniske smerter i hofter og knær. Jeg venter på MR-time på Ålesund sykehus for å bestemme videre løp. Den ble utsatt på grunn av coronasituasjonen.

Kanskje får jeg time utpå senhøsten. Det betyr enda mer venting og større slitasje på kropp og psyke.

Jeg er født med hofteleddsdysplasi og har bekkenløsningsskader etter fem svangerskap. Jeg har slitt med overvekt, men ble gastric bypass operert i 2015.

Jeg skjønner at vi er i en prekær situasjon og det står ikke om livet. Men jeg føler på frustrasjonen.

Hadde ikke helsevesenet vært så nedskjært på utstyr og helsepersonell, hadde de kanskje ikke trengt å stenge av hele Norge, sier kvinnen (53).

– Jeg er under utredning ved ME-klinikken på Aker Sykehus. Hele avdelingen er stengt ned. Timer hos fysioterapeut og ergoterapeut er avlyst.

Dette er helt prekært for min del. Det berører videre utredning og er avgjørende for hva som skjer med min livssituasjon videre. I dag jeg står jeg helt uten behandlingsopplegg.

Helsesituasjonen min er satt på vent. Det skaper mer stress og bekymringer. Dette forverrer helsen min, sier Jane Wibe-Lund.

– I fjor ble jeg knivstukket i beinet. Jeg er fortsatt 50 prosent sykmeldt. Jeg skal ha MR for å planlegge operasjon og veien tilbake til jobb.

Alt er satt på vent i påvente av at MR gjennomføres. Det er veldig usikkert når dette blir, sier Ann-Jorun.

– Jeg har ventet i syv måneder på gallesteinoperasjon. 28. februar ble jeg innlagt første gang og operasjon ble forberedt. Den ble stanset fordi det hadde kommet to akutt-tilfeller på natta, og de hadde ikke bemanning til å operere likevel.

Ny time 25. mars ble utsatt på ubestemt tid. Jeg kan ikke være sykmeldt lenger enn til 29. april. Etter det har jeg ikke krav på sykepenger.

Jeg er ikke utredet mot arbeidsavklaringspenger. Det skulle vært unødvendig, da jeg ville vært arbeidsfør etter operasjon.

Jeg har mye smerter og utmattelse, sier Tone-Katrin Christensen.

– Jeg skal på sykehus for å utrede når en brokkoperasjon kan finne sted. Jeg har smerter hele tiden og til tider store smerter i mageregionen. Timen på AHUS er utsatt på ubestemt tid.

– Jeg fikk sms fra Lovisenberg sykehus:

Timen din 24.03.20 er kansellert inntil videre på grunn av corona. Du vil automatisk satt opp til ny time, når den tid kommer.

Jeg har ventet på time i cirka tre måneder. Konsekvensen av utsettelsen er at jeg må gå med smertene til jeg får en ny time.

– Jeg var på Rikshospitalet vedrørende operasjon på grunn av skoliose i februar. Skulle ha ny time for fysiske undersøkelser og antagelig få tilbud om operasjon i mars. Dette ble utsatt pga corona-situasjonen.

Jeg er sykmeldt og må over på arbeidsavklaringspenger i mai.

Dette kommer til å gå hardt utover min families økonomi, sier Tommy.

– Jeg behandles med kortison for en regnbuehinnebetennelse som jeg har hatt siden 2018. Den har ikke har gitt seg helt.

Jeg utredes for om jeg kan ha underliggende sykdom.

Timen på sykehuset i Elverum 30.mars ble utsatt. Jeg ble jeg satt opp til ny time 04.05, men fikk beskjed om at det kunne endres.

Utsettelsen kan føre til at jeg mister den tette oppfølgingen jeg har hatt siden jeg startet på behandlingen, sier Maya.



– Jeg skulle hatt min tredje botoxbehandling mot migrene i slutten på februar. Den har jeg ikke fått på grunn av pandemien. Jeg sliter veldig med hodepine og ligger visse måneder rett ut med migrene 25 av 30 dager.

Behandlingen blir forståelig nok ikke prioritert i disse dager. Det gjør ikke hverdagen noe lettere eller mindre smertefull for meg.

Pandemien og all usikkerheten er triggende for migrenen.

Uten tredje behandling blir hele forløpet ødelagt for meg. Behandlingsformen vurderes ikke før man har gjennomført tre behandlinger.

Mellom hver behandling går det tre måneder. Det tar opp mot tre uker før behandlingen når max effekt. Jeg fører hodepinedagbok for å dokumentere effekt eller mangel på effekt.

Jeg har hatt liten effekt av behandlingen.

Jeg får heller ikke prøve den nye migrenemedisinen som kom på markedet for ikke lenge siden, før mangel på effekt av botox kan dokumenteres med tre behandlinger.



– Jeg fikk utsatt belastningstest av hjertet 20. mars og er satt på venteliste av Sykehuset Innlandet. Jeg har tidligere hatt hjerteinfarkt og har i tillegg KOLS, diabetes og leverchirrose.

Jeg skal følges opp hver sjette måned med blodprøver og eventuell elastografi/ultralyd av leveren ettersom sannsynligheten for at jeg får kreft er svært stor pga leversvikten.

Siden jeg ikke har hørt noe ennå, regner jeg med at jeg er satt på ny venteliste der også. Jeg er 51 år og redd for livet og helsen min, men ikke for Covid 19.

Jeg er redd for at jeg kan ha uoppdaget kreft eller at jeg får et nytt hjerteinfarkt.

– 19. mars utsatte Ullevål sykehus operasjon i hoften på ubestemt tid på grunn av coronasituasjonen. Jeg har ekstremt store smerter.

Alt blir satt på vent, når det gjelder til å komme tilbake til normalt liv med jobb og livskvalitet.

– Jeg har vært utredet for tarmplager i over fire år og skulle fått utlagt tarm 17. mars.

Operasjonen ble avlyst få dager. Jeg har forståelse for at det ble avlysning, men er lei av å vente og håper at det ikke drøyer alt for lenge før det skjer noe.

Jeg har permisjon og er på arbeidsavklaringspenger. Fordi dette tar så lang tid, står jeg i fare for å miste jobben.

– Jeg har hemakromatose og hadde time på St. Olav i Trondheim for tapping av blod. Det var fire måneder siden sist og ganske viktig å få det gjennomført.

Sykdommen kan føre til leversykdom og hormonelle sykdommer over tid.

21. mars ble jeg minnet om avtalen.

23. mars fikk jeg sms om avlysning. Grunnen var smitteforebygging i forbindelse med coronaviruset, sier Mikael Gjevik.

– Legetimen på AHUS 30. mars og ryggoperasjonen 22. april ble avlyst. Jeg har ventet i ett år.

Jeg har forståelse for at coronasmitten må komme først, men synes det er litt leit at jeg ikke kunne bli operert.

Jeg er uføretrygdet grunnet flere operasjoner i rygg, nakke og inngrep i hofte.

Konsekvensen av utsettelsen er at jeg må gå med mye smerter lengre enn nødvendig.

Jeg må muligens begynne å proppe kroppen full av smertestillende for å kunne klare å eksistere. Jeg prøver å unngå å bruke smertestillende, sier Frode.

– Jeg ble henvist til utredning ved immunologisk poliklinikk på UiS i mars etter utslag på prøve og familiehistorikk med Sjøgrens syndrom. Jeg har vært syk siden oktober 2019.

Videre utredning avslås som følge av Covid-19. Sykehuset skriver:

«I lys av pågående Covid-19 pandemi tar vi kun imot ø-hjelp».

Sykehuset skriver også:

«Normalt sett ville vi tatt inn pasienten til utredning, men grunnet pågående situasjon avvises henvisningen. Vi ber fastlege gjøre en ny vurdering med fokus på (liste av andre tester)….., hun vil da settes opp til time i tråd med rådende prioriteringer».

Jeg har selvsagt forståelse for prioriteringen til poliklinikken i den nåværende situasjonen. Men situasjonsbildet og konsekvensene for øvrige pasienter underrapporteres.

Pasientene påføres en ekstra runde med å henvises fra fastlege på nytt.

Jeg er normalt i full stilling og alene med hovedansvar for to ungdommer.

Jeg er nå 40 prosent sykmeldt og alle er best tjent med at jeg kommer meg tilbake i full jobb, sier Hilde Irene Fløtre.

– Jeg er 100 prosent sykmeldt og har ventet i seks måneder på operasjon. Operasjonen på Drammen sykehus er utsatt på ubestemt tid.

Jeg har smerteplager i skulder hver dag og natt. Snart må jeg gå over på arbeidsavklaringspenger, som er to tredeler av sykepenger.

Hvordan skal jeg klare meg økonomisk? Sitter her som en grønnsak, sier Haakon.

– Jeg har time på smerteklinikken på Drammen sykehus 14. april. Det er avlyst på ubestemt tid på grunn av coronoasituasjonen.

Men timen jeg hadde 6. april på nevrologisk avdeling på samme sykehus, ble ikke avlyst.

Jeg synes det er rart at de stengte en avdeling, men ikke den andre.

På nevrologisk fikk jeg botoxbehandling for migrene. Det er jeg glad for.

Jeg hadde ventet på timen på smerteklinikken i et par måneder. Det er viktig for meg og andre kronikere å komme dit.

Mange sliter med enda mer smerte når den avdelingen er stengt, sier Eva Christiansen.

– Jeg har fått utsatt time for montering av hjerterytmemonitor. Jeg skulle skiftet venstre hofteledd 17.mars. Også den operasjonen er blitt utsatt.

Begge er utsatt på ubestemt tid. Planen var å operere i min fire uker lange friperiode og unngå sykmelding.

Jeg er i full jobb. Konsekvensen av utsatt operasjon kan bli at jeg må sykmeldes.

– Jeg skulle egentlig ha vært på kontroll den 17. april på Ullevål etter operasjon i 2018 for endometriose. På grunn av situasjonen vi er i, er timen utsatt.

Jeg har fått en legetime pr. telefon. I stedet for en gynekologisk undersøkelse får jeg sikkert da spørsmål om hverdagen og smerter.

Det betyr at det må legges en ny plan og at det går enda lenger tid før jeg får svar.

– 16. mars skulle jeg vært operert for arrbrokk ved Lovisenberg sykehus. Men denne ble utsatt per telefon på grunn av covid-19 og de forberedelser som sykehusene ble pålagt av regjeringen.

Noen ny dato er ikke satt, Jeg har heller ikke fått noen annen informasjon.

Operasjon senere passer ikke like godt inn i prosjektet jeg jobber med, sier Trond.

– Jeg fikk beskjed om at timen min på gynekologisk poliklinikk v/St.Olavs hospital i Trondheim ble utsatt på grunn av Covid-19 krisen. Hadde time 17.mars.

Jeg har ventet på timen siden november i fjor.

Konsekvensen er at jeg fortsatt har smerter i underlivet.

– Jeg utredes ved Sykehuset Østfold for en sykdom som kom plutselig for ett år siden. 25. mars skulle jeg vært innlagt på nevrologisk avdeling på Rikshospitalet for utredning over flere dager.

Timen ble utsatt. Jeg har forståelse for det. Men det er de som forhåpentligvis kan gi meg et svar på hva som foregår med kroppen min.

Det er litt ekstra vondt å bli satt på vent på ubestemt tid. Jeg vet at jeg må gå med store smerter som tar ifra meg livskvalitet lengre enn nødvendig, sier Cathrine.

– Jeg skulle operere kneet på Haugesund sykehus, men fikk beskjed pr telefon at det ikke var mulig å ta operasjon om det ikke var fare for liv. Grunnen var smittefare.

Jeg lever med ekstreme smerter som går ut over søvn og livskvalitet.

Hvorfor kan ikke pasienter ta testen før eventuelt operasjon? sier mannen (23).

