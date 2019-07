I 2017 døde så mange som 435.000 mennesker av malaria på verdensbasis. Foto: Illustrasjonsfoto: AP / NTB scanpix

Studie: Multiresistent malaria sprer seg i Sørøst-Asia

I deler av Thailand, Vietnam og Kambodsja er opptil 80 prosent av den vanligste malariaparasitten resistent mot de to vanligste medisinene, ifølge en studie.

NTB

Det er «alarmerende høy» behandlingssvikt av malaria med medisiner som er mye brukt, advarer forskerne bak en studie publisert i The Lancet Infectious Diseases.

Fakta om malaria * Febersykdom som kan overføres til mennesker av mygg infisert med en av fire ulike parasitter. * Symptomer: Kraftige frysninger som oppstår 7-14 dager etter myggstikket og følges av slapphet, feber, hodepine, svimmelhet, magetrøbbel, muskel- og leddsmerter og tørrhoste. * Uten behandling kan den farligste formen, Plasmodium falciparum, være dødelig. * De siste årene har antall malariatilfeller i verden gått betydelig ned. I 2013 ble 198 millioner mennesker smittet, og 584.000 døde. Dette er en nedgang fra 233 millioner smittede og 985.000 døde i 2000. * Sykdommen kan forebygges og behandles. Utdeling av myggnett er et viktig tiltak for å hindre smitte. (Kilde: Store norske leksikon, WHO) Vis mer

– Disse bekymringsfulle funnene indikerer at problemer med multiresistens i plasmodium falciparum (en type malaria, red.anm.) har forverret seg betydelig i Sørøst-Asia siden 2015, sier en av lederne bak studien, Olivo Miotto ved Wellcome Sanger Institute og University of Oxford.

En medikamentkombinasjon kjent som DHA-PPQ var tidligere effektiv mot parasitten, før leger merket tegn på resistens i 2013. Studien som ble publisert mandag, viser at svikten på denne type medikamentkombinasjon er på 53 prosent sørvest i Vietnam, og så høy som 87 prosent i det nordøstlige Thailand.

I Europa kommer cirka 10.000 reisende hvert år hjem med malaria, og om lag 1 prosent av dem dør av sykdommen, ifølge Folkehelseinstituttet.

I 2017 døde så mange som 435.000 mennesker av sykdommen på verdensbasis, ifølge WHO. 60 prosent av dem var barn under fem år.

Miotto advarer mot «skremmende utsikter» dersom parasitten sprer seg til Afrika, hvor det er flest malariatilfeller i verden.

En annen studie, som ble publisert i samme magasin mandag, viser at halvparten at pasientene som ble undersøkt, ikke ble friske med den vanligste behandlingsmetoden, skriver BBC. Det finnes imidlertid alternative medisiner, men en av forskerne bak studien sier at det haster med å finne nye medisiner.

Publisert: 23.07.19 kl. 06:45