Ny forskning: Dette kostholdet reduserer risikoen for hjertesykdom

Hvert 40. minutt får en person hjerteinfarkt i Norge. Nå viser omfattende forskning at valg av riktig kosthold kan senke risikoen for hjertesykdommer med inntil 60 prosent. Her er ekspertrådene.

Av Anne Bergseng

Publisert: For mindre enn 1 time siden