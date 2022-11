FØDENDE: Vilde Bratland Hansen (28) har fått plass på ABC-klinikken.

Vilde (28) vet ikke om hun får føde på ABC-klinikken: − Slag i magen

Vilde Bratland Hansen (28) har termin om tre uker og fødeplass på ABC-klinikken i Oslo. Men går vannet i en helgedag, må hun føde et annet sted.

Silje Lien Sveen

Aurora Meløe (foto)

– Vi fikk ikke en eneste «heads-up» på at det ikke var sikkert at vi fikk føde der.

Om knappe tre uker skal Vilde Bratland Hansen (28) føde for første gang.

Tidligere i høst fikk hun tilbud om å føde på ABC-klinikken på Oslo Universitetssykehus. Siden da har hun forberedt seg på en naturlig, medikamentfri fødsel.

ABC står for Alternative Birth Care, og klinikken er Norges mest kjente fødested for naturlige fødsler. Avdelingen bruker naturlige hjelpemidler som tilstedeværelse, akupunktur og mulighet for bruk av vann.

Men tirsdag kveld denne uken, fikk alle som har fødeplass på ABC-enheten på Ullevål sykehus et brev om at avdelingen stenges for fødsler i helgene.

Dagen etter skrev Vilde et innlegg om brevet i Aftenposten, hvor hun selv er journalist.

– Jeg gikk ut i mammaperm på mandag og dagen etter fikk jeg melding på Helsenorge om at jeg hadde fått et brev. Der sto det at det var kuttet i fødetilbud, og at de stenger i helgene. Jeg hadde ikke fått noe forvarsel om det i det hele tatt, sier hun til VG.

Hvis vannet går mellom fredag klokken 12 og mandag klokken 07.30, må altså Vilde belage seg på å føde på en annen klinikk.

Dermed er det ikke sikkert at hun får gjennomført den naturlige fødselen hun har forberedt seg på de siste månedene.

– Samboeren min og jeg har gått på forberedende kurs om hvordan man forbereder seg på naturlig fødsel, så det var litt slag i magen.

USIKKER: Vilde Bratland Hansen (28) skal snart føde - men vet ikke med sikkerhet hvor det blir.

– Kvinnehelse nedprioriteres

Helgestengingen av ABC-klinikken begynner 18. november og skal vare i seks måneder. Tiltaket har fått hard kritikk fra flere hold. Sykehuset forklarer stengingen med at de mangler jordmorkompetanse.

– Dette gjør vi for å sikre at alle kvinner har et forsvarlig fødetilbud og for at vi skal kunne ha forsvarlige og forutsigbare bemanningsplaner for de som skal jobbe med fødsler hos oss, skriver leder av Fødeavdelingen ved OUS Miriam Nyberg i en e-post til VG.

– Det er alvorlig for oss at kvinner som i utgangspunktet har fødeplass på ABC nå får en uforutsigbarhet i de planene de har lagt rundt egen fødsel. Det er selvfølgelig ikke noe vi ønsket.

Helt siden det ble kjent at ABC-klinikken vil forsvinne med nedleggelsen av Ullevaal sykehus, har det foregått en kamp om å beholde den populære fødeklinikken. I vår ba et samlet Oslo bystyre helseminister Ingvild Kjerkol om å gripe inn.

Vilde forteller at hun har visst om at enheten har vært truet og stengt i sommer, men at hun ikke har fått noen indikasjon på at det også skulle vise seg å gjelde i høst.

Brevet fra sykehuset kom ut av det blå. Plutselig måtte hun og samboeren tenke annerledes.

– Først og fremst kjente jeg at jeg ble sint og frustrert. Jeg har jo lest mye om dette, så blir det enda sterkere når man står i det selv.

– Det er ikke selve jordmødrene jeg er frustrert over, men at kvinnehelse nedprioriteres igjen og igjen.

– Knipe igjen i helgene

Helseminister Ingrid Kjerkol (Ap) har ikke uttalt seg etter at helgestengingen av ABC-avdelingen ble kjent.

Statssekretær ved Helse- og omsorgsdepartementet Karl Kristian Bekeng (Ap) skriver i en e-post til VG at det er helseforetakene som har ansvaret for å sørge for en god og forsvarlig fødsel- og barselomsorg, i tråd med Helsedirektoratets faglige anbefalinger.

– Regjeringen har ikke hatt noen rolle i beslutningen om helgestenging av ABC-klinikken.

Statssekretær ved Helse- og omsorgsdepartementet Karl Kristian Bekeng (Ap).

– God fødselsomsorg avhenger av at vi har nok jordmødre, både på sykehus og i kommunene. Derfor er det satt i verk flere initiativ som skal bidra til dette, blant annet er antallet studieplasser og utdanningsstillinger for spesialsykepleiere økt, for å gi et godt grunnlag for å bedre tilgangen på blant annet jordmødre.

Vilde trekker frem at hun føler seg heldig som får føde i Norge, men at ting går feil vei når tilbudet kuttes og blir dårligere.

– Politikerne sier at vi må få flere barn, men det er jo ingenting i politikken som tilsier at det er lurt.

Vilde peker på at det er kostnadsbesparende å sikre god oppfølging, og etterlyser nå bedre lønn og arbeidsvilkår for jordmødrene.

– Jeg tenker dette ligger på politikerne. Man må gjøre noe med modellen i helseforetakene, og gå bort fra tankegangen om at alt i helsevesenet skal effektiviseres. Er det én ting som ikke kan effektiviseres, er det det å føde og være i barsel.

Frem til da, er det ikke annet å gjøre enn å håpe på at lille Benjamin bestemmer seg for å komme til verden på en virkedag.

– Målet er å knipe igjen i helgene.

For ordens skyld: Vilde Bratland Hansen var ansatt som journalist i VG fra juni 2020 til mars 2021.