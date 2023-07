HVERDAGEN: Sofia med en skjerm som kan følge øynene hennes. Slik kan seksåringen kommunisere med foreldrene.

Seks års kamp for erstatning til Sofia (6): − Respektløst

Foreldrene til Sofia (6) fikk rettens medhold i at datterens skader kan skyldes feil fra sykehuset før og under fødsel. Norsk pasientskadeerstatning vil likevel ikke betale erstatning.

Kortversjonen Foreldrene til Sofia Risan Borgås (6) fikk medhold i retten i fjor for at skadene hennes kunne skyldes feil og dårlig oppfølging under fødselen på Ullevål sykehus.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har likevel avslått deres krav om erstatning.

NPE hentet inn en ny sakkyndig, en lege som jobber ved samme helseforetak som sykehuset som er klaget inn. Denne legen konkluderte med at skadene skjedde før fødselen, i motsetning til de to tidligere sakkyndiges vurderinger.

NPE vektla sistnevnte leges rapport i sin avgjørelse, uten å nevne rettens kjennelse.

Familien har klaget på avgjørelsen. Hvis klagen avvises, er neste steg pasientskadenemnda, noe som potensielt kan ta flere år. Vis mer

Sofia Risan Borgås (6) skal begynne på skolen til høsten, men første skoledag kommer ikke til å se ut slik foreldrene Irene og Jesper hadde forestilt seg. Sofia sitter i rullestol og står i et ståstativ. Hun er hundre prosent pleietrengende.

Foreldrene mener Sofias liv kunne vært helt annerledes dersom hun hadde blitt tatt imot på rett måte på Ullevål sykehus.

Seks års kamp for en anerkjennelse av at Sofia kunne vært et langt friskere barn dersom fødselshjelpen hadde vært slik den skulle, ga en seier i tingretten i fjor. Men nå vil Norsk pasientskadeerstatning likevel ikke gi foreldrene rett.

– Det kjennes så respektløst ut overfor Sofias liv. Man føler seg bare maktesløs i møte med systemet, sier Sofias far, Jesper Risan Borgås (36) til VG.

KREVENDE: Sofias foreldre opplever at det er tungt å stå i en kamp mot systemet samtidig som de har tre små barn som trenger dem.

Vant i tingretten

VG har tidligere skrevet om at førstegangsfødende mor Irene ble etterlatt uten tilsyn i to timer på fødestuen, selv om barnet i magen hadde fått en tilstand som krever tilsyn hvert tyvende minutt.

Sofias situasjon hadde allerede blitt akutt når helsepersonell endelig kom til dem på fødestuen, viser en sakkyndig gjennomgang av Irenes journal som VG har sett.

Etter gleden og lettelsen som kom med medholdet i tingretten, kom det pappa Jesper beskriver som en «kalddusj» i juni i år.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) vil likevel ikke betale ut erstatning.

– Hva sier dette om NPEs holdning til pasientene? Vi har journaler og en dom i tingretten til å bekrefte vår sak, og likevel! Hvor er rettsvernet her? spør Sofias far.

MOTBAKKE: – NPE sier de er en objektiv part mellom sykehusene og pasientene. Men de oppleves som en motpart til pasientene, sier mor Irene Risan Borgås.

Advokat: – Forkastelig

Norsk pasientskadeerstatning kunne på bakgrunn av det som var kommet frem i tingretten, ha bestemt seg for å betale ut erstatning med en gang.

Men det de i stedet gjorde, var å hente inn ytterligere en sakkyndigerklæring, og denne gang fra en lege som var uenig med de andre i at skadene var oppstått som følge av fødselen.

Legen jobber ved nettopp det helseforetaket som er klaget inn.

Hans rapport er den NPE valgte å vektlegge da de avviste klagen.

– Jeg har nesten ikke ord .. Det er helt forkastelig å holde på slik de har gjort. De innhenter nye sakkyndigvurderinger helt til de får det svaret de vil ha. Dette er stikk i strid med intensjonen for hele ordningen, mener familiens advokat, Thomas Roander, som selv har jobbet i NPE.

– Når NPE først skal hente inn enda en sakkyndig ville det vært veldig enkelt å finne noen uten dette habilitetsproblemet, sier Sofias far.

Medholdet Sofias foreldre fikk i tingretten er ikke nevnt i avslaget.

«FORKASTELIG»: Familiens advokat Thomas Roander er sjokkert over NPEs behandling av Sofia. Han jobber ved Advokatfirmaet Roander & Co er spesialisert i pasientskadesaker.

NPE: – Habil

Familien har klaget, og gjennom advokat Thomas Roander påpekt at legen jobber ved innklagede behandlingssted. Likevel insisterer både legen og NPE på at legen, som har fått siste ord i saken, ikke er inhabil.

– Å være tilknyttet et annet sykehus i et foretak enn det som vurderes, rammes ikke av habilitetsreglene. Ved bruk av sakkyndige ber vi uansett alltid om at vedkommende vurderer sin habilitet og redegjør for eventuelle bindinger for å sikre at det ikke oppstår habilitetsproblemer, svarer kommunikasjonssjef i NPE, Øystein Solvang, i en e-post til VG.

For Norsk pasientskadeerstatning er det viktig å komme til riktig resultat, skriver Solvang.

– Vi har vurdert saken godt. Vi har lagt til grunn premisset fra tingretten om at barnet skulle vært forløst 49 minutter tidligere. Men vi kan ikke se at det ville ha avverget skaden fordi skaden mest sannsynlig oppsto i mors liv og ikke på grunn av forsinkelsen, mener NPE, og sier at de legger til grunn at de mener det er dokumentert godt nok at helsepersonellet ga rett apgar-score apgar-scoreApgar-score er en klinisk vurdering av barnets tilstand rett etter fødselen og angir vitaliteten til barnet. Et nyfødt barns Apgar-skår blir satt ved å evaluere barnets tilstand innen de fem områdene hjertefrekvens, respirasjon, muskeltonus, reaksjon og hudfarge., står det i e-posten VG får fra NPEs Solberg.

SEKS ÅRS KAMP: Foreldrene til Sofia sier de vil fortsette å kjempe for anerkjennelse av at datteren fikk for dårlig fødselshjelp ved OUS.

Følger seg mistenkeliggjort

For foreldrene har det vondeste med avslaget vært måten de mener NPE antyder at de lyver når de forteller om hva som skjedde de første timene etter fødselen.

Dette på tross av at foreldrenes bekymring for at nyfødte lille Sofia flere ganger ble blå, er journalført. journalført.Dokumentert i sykehusets papirer

Likevel skriver NPE «vi ser at foreldrene sier at de sa fra flere ganger om at barnet av og til ble blått, men vi finner det ikke sannsynliggjort at dette ble kommunisert til helsepersonellet.»

Dommen i tingretten la til grunn som et faktum at foreldrene til Sofia flere ganger hadde varslet helsepersonellet at Sofia ble blå.

AVSLO: Øystein Solvang, kommunikasjonssjef, svarer for Norsk pasientskadeerstatning.

Titalls millioner

Erstatningssummen som ville vært aktuell for Sofia, er rundt et titalls millioner, sier advokaten.

Den skal kompensere for det som ville vært et helt liv med arbeidsinntekter, som Sofia aldri kommer til å kunne få, og den tilretteleggingen hun som multihandikappet alltid vil behøve.

Huset der familien bor, har nylig blitt pusset opp for å få en heissjakt, et spesialtilpasset bad og soverom, samt et lagerrom fullt av medisiner og andre hjelpemidler som foreldrene trenger i hverdagen med seksåringen.

Foreldrene fikk avslag av kommunen for tilskudd til påbygningen, og har betalt alt av egen lomme.

SPESIALTILPASSET: Irene viser frem sengen, som kan justeres gjennom natten ut ifra Sofias behov.

Frykter det kan ta flere år

Veien videre for Sofias foreldre er nå nok en gang å klage på avslaget.

Neste steg kan bli pasientskadenemnda, som ofte bruker to år på å ta opp saken. Da vil Sofia være åtte år.

– Det virker som NPE har en strategi å slite folk ut, slik at klagerne faller av, bemerker Sofias far.

Advokat Roander mener tilliten til NPE som objektivt forvaltningsorgan er «tynnslitt så det holder»

– Det er veldig trist. Jeg håper ikke dette fører til at noen lar være å klage inn saken sin. Det må ikke skje.

NPE skriver at de nå vil behandle klagen de har fått fra Sofias foreldre. «Da ser vi grundig på våre tidligere vurderinger og tar med de innspillene vi har fått i klagen» skriver de.

Sofias foreldre gir ikke opp. De har bestemt seg for at å være bitre ikke vil hjelpe Sofias sak. Men kjempe for å vinne frem, det vil de.

– Det som driver oss er kampen for rettferdighet. Det er så åpenbart at dette er urettferdig. Så lenge ingen tar ansvar, så kommer dette til å skje igjen med andre.