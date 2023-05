Studie: Dette kan hindre tilbakefall av prostatakreft

En av tre som opereres for prostatakreft får tilbakefall. Nå viser norsk forskning at en spesiell form for medisin i forbindelse med operasjonen kan forhindre dette. Her er symptomene på sykdommen, og hvordan du forebygger.

Prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge, og i 2022 var det 5474 nye tilfeller, som er en økning, viser nye tall fra Kreftregisteret. Rundt 900 dør årlig av sykdommen.