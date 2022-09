«Da alt var på det mørkeste, var jeg sikker på at jeg skulle dø»

Bare måneder etter at May Elise Farmen (38) hadde blitt mamma, kom sjokkbeskjeden fra legen. - I de tyngste stundene mine trodde jeg at jeg aldri ville få se ham vokse opp.

– Her er de, sier May Elise Farmen (38) og viser frem bildene fra Barcelona: May Elise foran Sagrada Familia. May Elise på stranden. May Elise med den rosa leiesykkelen ...