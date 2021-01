Slik takler du vaksineskrekk

Sprøytestikk kan virke skremmende på mange. For Wenche Helene (41) utviklet det seg til en fobi. Dette er psykologens råd for å forhindre at du blir redd for coronavaksinen.

Publisert: Nå nettopp

Medisinsk behandling krever ofte at man tar blodprøver eller sprøyter.

Om lag 10 prosent av pasienter i Norge som mottar medisinsk behandling, rapporterer om angst og bekymring for å ta sprøyter. For noen blir angsten så sterk at den kan betegnes som en fobi.

Hvordan skal man takle sprøyteangst? Ifølge psykologen Torkil Berge finnes det gode råd.