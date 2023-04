Rammer hver fjerde nordmann: Slik blir du kvitt vårslappheten

Underskudd på søvn er en av årsakene til at hver fjerde nordmann føler seg vårslappe. Men forklaringen kan også være stress eller udiagnostisert allergi. Her er grepene du bør ta for å få energien tilbake.

Etter flere måneder med stummende mørke, står endelig den lyse årstiden foran oss.