Studie: Dette kan beskytte kvinner mot Alzheimer

Langt flere kvinner enn menn rammes av Alzheimers sykdom. Ny forskning peker på en mulig årsak. Funnene gir håp om bedre forebygging i fremtiden.

Av Anne Bergseng

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Forekomsten av Alzheimers sykdom, som er den vanligste formen for demens, beregnes til 7,13 prosent for kvinner og 3,31 prosent for menn, ifølge europeiske tall.