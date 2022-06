Ny, oppsiktsvekkende studie: – Kreften forsvant hos alle

Alle pasientene i en testgruppe som fikk en type immunterapi mot endetarmskreft, opplevde at kreften forsvant. – Dette er virkelig årets store nyhet innenfor mitt fagområde, sier norsk professor.

Studien var liten, og eksperter sier at den må gjentas – men for 12 personer med kreft førte utfallet til gledestårer og et revolusjonerende gjennombrudd.