Ekspertene: Rådene for å takle krigsfrykten

Mange nordmenn opplever frykt, stress og uro som følge av krigen i Ukraina. Her er ekspertenes råd til hvordan du takler de vonde tankene.

Av Julia Renate Ingebrigtsen

Publisert: Nå nettopp

Etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar, er flere nordmenn blitt redd for at det skal bli krig også i Norge.

Det har de fått erfare hos Rådet for psykisk helse.