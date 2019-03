I SPRØYTE: Enkelte leger tilbyr allerede ketamin som behandling mot alvorlig depresjon, men da som injeksjon. Nå er en nesespray med samme legemiddel godkjent i USA. Foto: Mattis Sandblad

Jubler over ny medisin mot alvorlig depresjon: – Som sendt fra himmelen

For første gang siden Prozac har et nytt virkemiddel mot alvorlig depresjon blitt godkjent. Nå vurderer EU, og dermed Norge, å godkjenne det samme.

Publisert: 09.03.19 13:44







En nesespray med legemiddelet ketamin er nå godkjent av FDA i USA som antidepressiva. Det skriver avisen The Telegraph.

Godkjenningen blir beskrevet av flere som et gjennombrudd.

– Vi har ikke hatt noe nytt på 30 år. Så hvis dette middelet er effektivt og kan brukes trygt, så er det som sendt fra himmelen, sier psykiatriprofessor Steven Hollon til New York Times.

– Dette er første gang på flere tiår at det er godkjent et nytt antidepressiva som har en helt ny virkningsmekanisme, sier Johan Dahlin, kommunikasjonssjef for Norden ved legemiddelfirmaet Janssen, til VG.

Det er de som har utviklet nesesprayen. Den inneholder en variant av medikamentet ketamin, kalt esketamin. Det skal kun gis til personer med depresjoner som har vist seg vanskelige å behandle med andre medikamenter.

NESESPRAY MOT DEPRESJON: Slik ser den ut, nesesprayen med esketamin, en variant av legemiddelet ketamin som av noen allerede gis til alvorlig deprimerte pasienter via injeksjon. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Venter EU-avgjørelse

Godkjenningen fra USA baserer seg på tre tester hos pasienter med alvorlig depresjon. I bare ett av studiene gjorde nesesprayen det bedre enn placebo. FDA valgte likevel å godkjenne det.

– Minst syv av ti reagerer på esketamin i løpet av fire uker. Så vurderes effekten av behandlingen, og for dem som har nytte av den, fortsetter behandlingen i minst seks måneder. Syv av ti av disse, har ikke tilbakefall til depresjon på ett år, hevder Dahlin hos Janssen.

EUs legemiddeltilsyn, European Medicines Agency (EMA), vurderer nå en søknad fra Janssen om å få ketamin-sprayen godkjent i Europa – og dermed Norge.

– Vi sendte søknaden til EMA i oktober i fjor. De gjør sin egen bedømming av legemiddelet, uavhengig av USA. En godkjenning i Norge er derimot basert på EMAs beslutning, og skjer gjerne en måned senere, forklarer Dahlin.

200 behandlinger siste år

Godkjenningen av esketamin er positive nyheter, mener psykolog Pål-Ørjan Johansen ved EmmaSofia Klinikk. De har allerede behandlet flere pasienter i Norge med ketamin, som VG tidligere har skrevet om.

I motsetning til den nye behandlingen, har norske pasienter så langt fått ketamin intravenøst. Klinikken har hatt over 200 konsultasjoner med ketamin-infusjoner på det siste året, med varierende resultat

– Våre erfaringer så langt samsvarer med de internasjonale studiene. Det vil si at ca. vi observerer en betydelig bedring på omkring 70 % av våre pasienter. Men det er et estimat – vi har ikke gjennomført noen statistiske analyser, sier han.

Sterke bivirkninger

Johansen mener det er positivt at USA har godkjent ketamin til behandling av alvorlig depresjon.

– For oss er dette selvsagt viktig. Det skaper legitimitet for vår klinikks arbeid, og viser at også andre ser at fordelene ved ketamin veier opp for ulempene. Dette er faglig støtte fra USA til vårt arbeid. Det er positivt, sier han.

BEHANDLING: Lege Aina Mumbi har det siste året gitt over 200 injeksjoner med ketamin, til pasienter som sliter med alvorlig depresjon. VG fulgte i 2018 to av de første pasientene. Foto: Mattis Sandblad

Ketamin har lenge vært brukt som et kraftig bedøvelsesmiddel. Det har også ruslignende effekter, som hallusinasjoner. Nesesprayen har de samme bivirkningene.

– Esketamin gir forbigående bivirkninger som uvelhet, trøtthet og forsterkede hørsel- og synsinntrykk. Dette er bivirkninger som går over innen 60–90 minutter. Den antidepressive effekten av esketamin er ikke koblet til disse bivirkningene.

les også Kontroversiell behandling: Får «partydop» mot depresjon

Påvirker vekstfaktor

Det samme forklarte lege Aina Mumbi til VG i fjor. Hun behandler alvorlig deprimerte personer i Norge med ketamin.

– Ketamin påvirker en vekstfaktor som er med på danne nye forbindelser mellom hjerneceller. Når personer som har tatt ketamin, forteller at de ikke lenger er uten håp, er det et uttrykk for at forbindelsene i hjernen øker. Nye forbindelser lar deg tenke andre tanker, sa Mumbi.

Behandling med ketamin har blitt kritisert, blant annet av Atle Fretheim, direktør ved Folkehelseinstituttet. USAs godkjenning av nesesprayen med esketamin endrer ikke hans kritikk, sier han til VG.

les også Stor studie: Disse antidepressivene virker best

– For små studier

– Dette er en nesespray som er godkjent, og er en annen variant enn det som tilbys i Norge og USA av private tilbydere. Da er det nødvendig å gjøre en egen vurdering av dokumentasjonen som gjorde at legemiddelet er blitt godkjent. Så inntil jeg har vurdert denne, vil jeg være meget forsiktig med å uttale meg, sier Fretheim.

Han er ennå skeptisk til å behandle alvorlig deprimerte med ketamin-injeksjon.

– Ketamin er allerede på markedet, hvilket betyr at det er vurdert som så sikkert at legene selv kan avgjøre hvilken behandling det skal brukes til. Men selv om det finnes studier av ketamin-injeksjoner mot depresjon, er disse så små, få og kortvarige at jeg mener det er for tidlig å tilby slik behandling. Men om dette også gjelder nesesprayen som nå er godkjent, vet jeg ikke, sier Fretheim.