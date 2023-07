Tegnene på at barnet ditt er deprimert – og hvordan du kan hjelpe

Barn kan reagere annerledes enn voksne, og for foreldre kan det være vanskelig å oppdage at barnet er deprimert. Ekspertene kommer her med tips til hva du bør gjøre hvis du mistenker at barnet ditt har depresjon.

Norske undersøkelser har tidligere vist at mellom 0,1 og 2,7 prosent av barn og unge i alderen 4–16 år har depresjon.