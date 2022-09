Skjev penis: Store mørke­tall - og be­handling kan gjøre penis kortere

Overlege mener det finnes store mørketall på hvor mange som lider av sykdommen, som handler om unormal krumming av penis. Hvem som helst kan bli rammet, når som helst, sier legen. Dette kan gjøres for å bli bedre – og for å ha et fungerende sexliv.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Peyronies sykdom forårsaker smerte og krumning av penis under ereksjon.