– Et ubearbeidet traume blir aldri borte

Solbjørg Kvålshaugen flyttet alene til Jotunheimen. Der klarte hun å bearbeide traumene etter overgrep.

Det tok mange år før Solbjørg husket hva som hadde skjedde den gangen i Spania 2002. Hun hadde vært der en stund, det var godt med en ferie etter år med jobbing. Denne kvelden var hun ute med noen venner og bekjente. De tok noen glass før de gikk videre. Så ble alt svart.

Mor Fondsbu blir hun kalt, bestyreren på Turistforeningens hytte sørvest i Jotunheimen. Solbjørg Kvålshaugen synger folk gjennom frokost og middag på Fondsbu, deler ut bjørneklemmer når de kommer starvende inn etter en lang dag på fjellet og står som en klippe når de lurer på hvor veien skal gå videre.

Info Solbjørg Kvålshaugen (58) Yrke: Bestyrer på Den Norske Turistforening (DNT) sin hytte Fondsbu. I tillegg foredragsholder, skribent og sanger. Kommer fra: Reinli, sør i Valdres. Bor i Vang i Valdres utenom turistsesongen. På Fondsbu resten av året. Utdanning og yrkeserfaring: Cand.mag. fra Universitetet i Oslo. Lang erfaring fra mat-, hotell- og turistbransjen. Kokk på Druen på Aker Brygge, guide for tyske bussturister rundt i Norge, turistsjef på Beitostølen, styrer på Liomseter turisthytte i Gausdal Vestfjell. I 2002 overtok hun som bestyrer på Fondsbu i Jotunheimen. Sivil status: Singel. Vis mer

Det er høysesong nå, men Solbjørg tar seg alltid tid. Ser deg med sitt direkte blikk, puffer noen puter med raske bevegelser og spør hva du har drømt – for her i fjellet er det så sterke krefter at folk har de villeste drømmer.

Så tenner hun et lys i den vesle hytta dikteren Aasmund Olavsson Vinje fikk satt opp for 155 år siden. Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket.

En januardag for 21 år siden flyttet hun inn hit bilveien ikke går vinterstid. Natta var måneklar, iskald og mektig.

Mange føler seg forkommen i fjellet, du blir liten i møtet med naturkreftene. Solbjørg får kraft fra fjellenes bestandighet.

Fjellet setter deg i kontakt med deg selv, fjerner filteret mellom deg selv og din egen grunnleggende indre åpenhet, mener Solbjørg. Å være den bitte lille delen i det store universet er ikke skummelt, det gir henne ro og en visshet om å være en del av noe større.

– Jeg er veldig jordnær, men også et veldig sensitivt menneske. Min energi er som en søyle fra fotsålene og helt opp. Ingen kan rokke ved den, forklarer hun mens hendene former søylen til himmels.

– Samtidig ligger følelsene utenpå, jeg tar inn folk, ser dem. Kanskje det er derfor jeg fra første dag ble Mor Fondsbu. For meg har det aldri vært vanskelig å kombinere det sterke med det følsomme. Jeg er den du ser.

Hun setter brødene inn i ovnen. Den Solbjørg fjellfolket møter når de kommer hit er en blid, varm, men også myndig dame. En som ser deg uredd i øynene og spør hvordan du har det.

Hun tenker at følsomheten for andre kommer av det hun selv har gått gjennom. At det er derfor så mange kommer til henne for å fortelle om vanskelige ting. Hun har ingen problemer med å ta det imot, for det er mange år siden hun ryddet opp i det hun kaller «kjeller, loft og boden med».

Traume betyr skade eller sår. Da Solbjørg kom til Fondsbu for over 20 år siden, var hele henne et stort sår, som hun gjorde alt for å skjule. Fortrengning var metoden. Det som skjedde i Spania skulle glemmes.

Den energiske, blide delen av Solbjørg fikk hele plassen. Hun jobbet, festet og reiste. Jobbet, reiste og festet. Gjorde alt for å slippe å dykke ned i det som hadde hendt. Etter hvert begynte bilder av hendelsene i Spania å bli påtrengende.

– Et ubearbeidet traume blir aldri borte, sier hun i dag.

Hun begynte så smått å ta fatt i det, flere år etter hun flyttet til Jotunheimen. Under en reise i Brasil i 2011 var hun mye alene. Bildene var umulig å løpe fra. I ni år hadde hun dyttet dem vekk med jobbing, reising og festing. I en leilighet på den andre siden av jorden var det ikke mulig å stikke. Hukommelsen trakk bildene fram i bevisstheten.

Minnene fra det som hadde skjedd husket hun på denne måten:

– Bildene av ansiktene kom frem. Det var flere menn, og jeg kjente to av dem. Jeg skjønte jeg hadde blitt dopet ned.

Hun forteller om voldtekt. Overgrep fra flere. Og vold. Hun så seg selv ovenfra. Sjelen hadde forlatt kroppen, opplevdes det som.

– Da de holdt på å drepe meg smatt den inn igjen for å gjøre motstand, for å kjempe for livet.

Hun kom til seg selv noen timer senere. Derfra og ut husker hun klart hva som skjedde. Den ødelagte kroppen som hun pakket inn i så mye klær hun kunne finne, for så å komme seg til leiligheten. Dagene i fosterstilling bak den låste døren. Det første møtet med seg selv i speilet. Det var en annen Solbjørg enn den hun kjente der inne. Gløden i øynene var helt borte, det var to svarte hull – det var bare smerte igjen.

Da hun syv år senere husket ansiktene, kunne hun gå til politiet for å anmelde.

– Det var et vendepunkt. Bare det å fortelle det til noen var helt avgjørende. Ikke fordi jeg trodde de ville bli arrestert i Spania, mange år etter hendelsen, men for å plassere ansvaret der det hørte hjemme. Hos dem. Ikke meg.

Innlandet politidistrikt bekrefter anmeldelsen fra Solbjørg. Saken ble oversendt til spansk politi siden det var her overgrepet skjedde. Etter noen måneder fikk norsk politi beskjed om at saken ble henlagt.

Solbjørg fikk råd om å ta kontakt med en traumepsykolog. Hun fikk en time og fortalte om bildene som stadig kom tilbake. De to la opp et behandlingsløp, og da psykologen måtte avlyse gikk Solbjørg i kjelleren.

«Hva med meg? Nå som jeg endelig klarer å sette ord på det.»

Hun brøt sammen i gråt.

Et voldsomt raseri over den plutselige avlysningen, ga henne kraften hun trengte.

– Ja vel. Da får jeg ordne opp selv.

Hun brukte de neste årene. Slapp det til de periodene hun hadde fri. Som regel lå hun på sofaen, jobbet med å ikke dytte bildet bort. Ett og ett tok hun dem for seg.

– Du føler det fysisk i kroppen. Den reagerte ulikt, noen ganger hyperventilerte jeg, andre ganger kom smerten der volden ble utført. Istedenfor å stenge tvang jeg meg til å ta fram bildet fra mitt indre. Lukket ikke øynene. Så på bildet. Hver celle i kroppen ble fylt med smerte. Lukket ikke øynene likevel. Hva gjør de? Hva er det egentlig som foregår her? Langsomt begynte jeg å fri meg selv fra skyld og skam, plassere skylden der den hørte hjemme. Og langsomt begynte jeg å tilgi meg selv. Det var ikke min skyld.

– Ingen hadde vel sagt at en voldtekt var din skyld?

– Et traume virker sånn. Du tror selv du har skyld – uansett objektivt skyldspørsmål. Ikke før du klarer å plassere skylden der den hører hjemme, blir du kvitt traumet.

– Hvorfor er det sånn?

– Det ligger i vår kultur, det ligger i vårt begrepsapparat. Kvinner er opplært til det. Det er et sett med symboler og koder du har med deg. Var det din skyld at det skjedde? Var klærne for utfordrende eller smilte du for mye? I en slik situasjon føler du automatisk at det er din skyld. Det er helt absurd, men slik er det. Ikke før du klarer å ta tak i det og gjøre noe med det, blir det forandring.

Hun rister på hodet. Såret er ute av kroppen nå. Gjennomarbeidet, pleiet og leget. Det tok sin tid, men hennes intuitive metode er ikke ukjent for traumepsykologer. Forskjellen er at Solbjørg gjorde det på egen kjøl.

Øynene som kan skifte fra mild sommerbris til tordenvær på et øyeblikk, blir intense.

– Bare du selv kan endre deg selv. Sånn er det for alle. Det er ditt ansvar å sørge for at du har det best mulig i livet ditt, understreker hun.

Lene Granly er psykologspesialist ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Hun forklarer traumebehandling på denne måten:

– Metoden med å ta frem minner og plassere ansvaret der det hører hjemme, er en sentral del av all traumebasert behandling. Solbjørg har tydeligvis gjort det riktige helt på egen hånd. Det er likevel sjelden noen går gjennom en slik metode alene. Heldigvis har vi traumefokusert tilbud over hele landet.

«Født sjef», sier hun om seg selv. Hun synes det er rart at ikke flere oppdager hvilken kraft og kapasitet de har i seg selv. Hva er det som stopper deg? kan hun undre når folk klager.

Kan hende handler det om å være datter av en gründer med hodet fullt av stå-på-vilje.

Kan hende det skyldes at den indre motoren som durer og går kan ha blitt diagnostisert med ADHD hadde hun vært barn i dag.

Kan hende skyldes det opprøret, rettferdighetstrangen og temperamentet som alltid har buldret i henne.

Når vestaværet står inn langs Tyin er livet lett. Det er østaværet som drar tåke og tungsinn med seg. Da jobber hun bare ekstra mye. Arbeidsgleden er også en fantastisk terapi.

Ordtaket «Sin egen lykkes smed» liker hun godt. Hun har alltid tatt grep om sitt eget liv.

Hver nyttårsaften fyrer Solbjørg opp et bål. Hun skriver noe på en lapp og kaster papiret i flammene. Det som står skrevet er en dårlig egenskap hun skal bli kvitt det kommende året.

– Jeg skriver det ned og brenner det i peisen. I år er det egenskapen å snakke dårlig med andre. Bitterhet og stress har jeg brent på bålet tidligere år, forklarer hun.

Gjennom hele året jobber hun bevisst med å forbedre seg på punktet hun har bestemt seg for. Når året er omme er det evaluering.

– Jeg er min største kritiker. For de ansatte er det viktig at jeg har det bra, for det som kommer ut fra meg definerer hele arbeidsplassen. Det er hovedgrunnen til at jeg jobber så mye med meg selv.

For Solbjørg er bestyrer-jobben på Fondsbu selve drømmejobben. Alle trådene i livet hennes er samlet til en tykk fin bunt her ved nasjonalparken. Kjærligheten til menneskene, naturen og sin egen skaperkraft. Hun vil at folk skal føle de kommer hjem til Solbjørg når de besøker turisthytta.

– Jeg blir ikke rik, men er millionær på gode møter og opplevelser, pleier hun å si.

Det hender selvfølgelig hun blir sliten. Da drar hun til Vinjebui. Går de 200 meterne ned til hytta som journalisten og fritenkeren, Aasmund Olavsson Vinje fikk bygd. Her samler Solbjørg energi. Det er som hun føler nærværet til den avdøde skribenten.

– Det er som han har lagt igjen energien etter seg for at jeg skal få hentet den. Her får jeg ro og den kraften jeg trenger.

Solbjørg holder foredrag om Vinje. Hun synger diktene hans og forteller om livet hans.

– Det er det som han taler gjennom meg. En av mine oppgaver er å løfte frem han og det han står for. Den moderne journalistikken – det å se saker fra mange sider, være kritisk. Han var en visjonær mann og på mange måter synes jeg han ligner på meg. Knallhard i tunge og penn. Samtidig: følsom og romantisk.

Den romantiske Solbjørg har ikke hatt tradisjonelle drømmer om hva som er det gode liv. Allerede i 16-årsalderen bestemte hun seg for ikke å få barn - det var allerede nok mennesker å ta seg av i denne verdenen, mente hun.

Den romantiske drømmen var å drive en turisthytte sammen med partner og bygge det opp til et livsverk. Noen år drev hun en stue sammen med han som var hennes store kjærlighet. Det var da det tok slutt hun reiste til Spania.

– Etter den hendelsen var det ikke mulig å ha noe forhold til en mann igjen. Jeg var helt følelsesløs og klarte ikke annet enn å jobbe.

– Og nå?

Solbjørg slår opp den store latterdøren.

– Nå er jeg glad for å slippe. Ha, ha, ha. Ingen å ta hensyn til – og mye plass tar jeg. Det hadde ikke vært lett for en mann skal jeg si deg. Ensom er jeg heller ikke.

– Hva er drømmen nå da?

– Være her, gjøre det best mulig for meg selv og de rundt meg. Hver eneste dag.

