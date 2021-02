PÅ SYKEHJEM: Lillesøster Jannicke har tilbrakt mye tid av sine første måneder på sykehjem for å besøke storesøster Isabella (2,5). Foto: Ragnhild Halsten

Barn bor på sykehjem: Vil tvinge gjennom lovendring

Frp og SV mener regjeringen trenerer forbud mot barn på sykehjem, og vil nå tvinge gjennom en lovendring. Dødssyke Isabellas (2,5) familie krever oppreisning etter en lang kamp for å få datteren hjem.

Isabella fra Hustadvika i Møre og Romsdal bodde seks måneder på sykehjem mot foreldrenes ønske.

– Jeg følte meg fremmedgjort og som gjest i min datters liv da hun bodde sykehjemmet, sier mamma Ragnhild Halsten (26).

Det er gått tre år siden Stortinget vedtok at barn og unge ikke skal bosettes på sykehjem for eldre mot eget eller familiens ønske

– Men ingenting skjer, sier FrPs stortingsrepresentant, Kari Kjønaas Kjos.

SV og Frp er lei av å vente på at regjeringen kommer med et forbud mot at barn og unge plasseres ufrivillig på institusjon for eldre og demente.

Nå vil de tvinge gjennom en lovendring. Samtidig krever Isabellas familie oppreising av kommunen.

STORE BEHOV: Isabella må ha hjelp til å holde luftveiene åpne, er var på lyder, ser nesten ikke og har stort behov trygghet, sier mamma Ragnhild. Foto: Line Møller

Tar tid

I høst fikk Kjønaas Kjos med seg et flertall i Stortinget på at ordningen må forbys. Regjeringspartiene stemte mot.

– Derfor stoler vi ikke på at regjeringen vil utrede og gjennomføre forbudet, sier helsepolitiker og stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV).

Ni barn under 18 år og 94 personer mellom 18–49 år bor på institusjon for eldre, ifølge tall fra Helsedirektoratet som kom i sommer. Mens tre av de mindreårige barna ville flytte, ønsket 24 av de unge og voksne seg annen en bolig.

Barn og unge som bosettes på sykehjem midlertidig, er ikke med i statistikken.

ER LEI: Kari Kjønaas Kjos (Frp). Foto: Lise Åserud / NTB

Mange løfter

VG har tidligere fortalt historien om Terje Sørlie (38) som måtte bo åtte år på sykehjem mot sin vilje, om Anita-Elisabeth Bjørklunds (28) som frykter å havne på sykehjem igjen og om Isabella.

– Barn bør ikke bo på sykehjem, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til VG i høst.

Han sa også at han er glad for at det er bred enighet om at det nå skal komme på plass en lovregulering.

I SOMMER: Ragnhild og Lars besøker Isabella (2) på Fræna sykehjem- og omsorgssenter sammen med lillesøster Jannicke. Foto: Line Møller

Men Frp og SV sier tilliten til regjeringen er tynnslitt i denne saken. Nå vil de endre loven, uten å vente på regjeringen. 16. februar fremmer de et direkte lovforslag i Stortinget for at et forbud skal vedtas umiddelbart.

– Ved å gå rett på et lovvedtak og få med oss et flertall i Stortinget, kan vi overkjøre regjeringen, slik vi gjorde da vi fikk endret og modernisert bioteknologiloven sist sommer slik at enslige nå får assistert befruktning, sier Wilkinson.

Å tvinge gjennom lovendring på denne måten er utradisjonelt, da lovendringer normalt kommer fra regjeringen før de vedtas av Stortinget.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke, har lite sansen for at Frp og SV forsøker å tvinge gjennom et lovforslag på denne måten.

– Vi skal følge opp Stortingets anmodningsvedtak, og vil sende et forslag på høring slik at alle får mulighet til å uttale seg om forslaget. Jeg vil advare mot en praksis der Stortinget fremmer direkte lovforslag uten at dette har vært utredet eller hørt gjennom en høringsrunde, slik praksis er for alle lovforslag, skriver Jahrmann Bjerke i en epost til VG.

KREVER LOVENDRING: Nicholas Wilkinson (SV). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Raskt dårlig

Månedene Isabella bodde på sykehjem var opprivende, synes foreldrene. Nå krever de 400.000 kroner i oppreisning fra kommunen.

«Ved å flytte Isabella ut av hjemmet har hun ikke fått tilstrekkelig og nødvendig oppfølging», skriver familien og advokaten i sitt krav til kommunen.

Datteren lider av den raskt fremskridende sykdommen Tay Sachs. Mens nervesystemet ødelegges, har Isabella mistet ferdigheter og funksjoner. Hun har hyppige epileptiske anfall, sliter med å puste selv, kan ikke bevege seg, ikke se, og får all næring gjennom en knapp i magen.

ALVORLIG SYK: Isabella lider av en raskt fremskridende sykdommen Tay Sachs. Foto: Ragnhild Halsten

Forventet levetid er tre til fem år.

– Hvis jeg dro hjem for å være sammen med mannen min og de andre barna, fikk jeg dårlig samvittighet for at jeg ikke var hos Isabella. Hvis jeg var hos henne på sykehjemmet, følte jeg meg alltid i veien, sier Ragnhild.

Siden Isabella ble født har de kjempet for å pleie datteren hjemme. – med avlastning fra kommunen.

– Men fordi kommunen ikke kunne gi oss annet tilbud enn en sykehjemsplass, følte vi oss tvunget til å takke ja, sier mamma Ragnhild.

God løsning

Nå er Isabella hjemme igjen, og får pleie døgnet rundt av to pleiere.

– Dette er den løsningen vi har kjempet for siden hun ble født, sier pappa Lars.

De sier oppleves godt og trygt å ha henne i eget hus.

– Vi har to pleiere boende hos oss til enhver tid, og kan gå inn til Isabella når vi vil, for kos eller for å hjelpe til med stell, sier Ragnhild.

Lars nikker.

– Det er bare synd det tok så lang tid og så mye krefter å komme hit vi er i dag. Vi føler vi har gått glipp av verdifull tid med jenta vår.

MOR OG DATTER: Bildet er tatt under en innleggelse på sykehuset i Ålesund. Isabella har fått en bakterie i lungene som er vanskelig å bekjempe. Foto: Lars Kyllo

I kravet mot kommunen skriver familien at de mener Isabellas rett til nødvendig helsehjelp ikke ble oppfylt i tiden Isabella var plassert utenfor hjemmet. De klager også på mangel på informasjon og kommunikasjon og mener at kommunen heller ikke har fulgt opp anbefalingene fra Spesialhelsetjenesten.

VG har forelagt kommunen familiens kritikk og påstander, men kommunedirektør Per Sverre Ersvik svarer i en e-post at Hustadvika kommune ikke ønsker å kommentere en enkeltsak i mediene.

– På generell basis mener Hustadvika kommune at opphold på sykehjem for et dødssykt barn ikke er et fullgodt tilbud, og det er ikke en løsning som kommunen primært ønsker, har kommunaldirektør Per Sverre Ersvik tidligere uttalt VG.

HJEMME: Familien er glad for at de endelig kan ha datteren hjemme hos seg og ikke på sykehjem. Foto: Ragnhild Halsten

Kommunen granskes

Statsforvalteren i Møre og Romsdal opprettet tilsynssak mot Hustadvika kommune for ett år siden. Tilsynssaken er ikke avsluttet.

– Vi har hatt tett dialog med og veiledet kommunen i denne tiden. Vi har ikke konkludert ennå, men regner med at det er like før, sier direktør i Helse- og sosialavdelingen Grete Teigland.