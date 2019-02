Sykelig trøtt ... eller bare sykt trøtt? Slik vet du om trøttheten din er en sykdom

Bare én side til i boken ... en siste sjekk på mobilen ... Som oftest er det vår egen skyld at vi føler oss trøtte. Men det finnes også en trøtthet som går langt utover hva vi normaltrøtte i det hele tatt kan forestille oss. Her er varseltegnene på at trøttheten din kan være sykdom.