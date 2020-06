Slik blir du kvitt smerter i rygg og nakke

1,2 millioner nordmenn opplever smerter i rygg og nakke i løpet av et år. Her er syv øvelser som kan hjelpe deg med å forebygge smertene og unngå sykmelding.

Mange har fått problemer med rygg og nakke ved å jobbe på hjemmekontor under corona-krisen. Årsaken er at vi sitter feil og beveger oss for lite.

