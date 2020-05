Forskere advarer: Risiko for økt overvekt hos barn

Nå retter forskerne oppmerksomheten mot en effekt av corona-pandemien som hittil ikke er belyst.

Nå nettopp

Eksperter er bekymret for at krisen vil øke forskjellene i risikoen for overvekt og sykdommer hos barn. Her er deres råd om kosthold, ny skolehverdag - og hva foreldre bør være obs på.

Fra andre aviser