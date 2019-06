VIKTIG LEGEMIDDEL BLIR BORTE: To legemidler som skal forhindre slag avskrives fra markedet. 32.000 nordmenn rammes. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

32.000 rammes: Slagmedisin tas av markedet

Legemiddelfirmaet Boehringer Ingelheim slutter å produsere to legemidler som skal forhindre nye slag. Her er Legemiddelverkets råd til deg som bruker medisinene.

Denne uken melder Statens legemiddelverk at slagmedisinene Asasantin Retard og Persantin Retard avregistreres globalt. Mens Asasantin Retard vil avregistreres 1. juli, blir ikke Persantin Retard lenger produsert etter 15. september.

Dette rammer rundt 32.000 nordmenn, skriver Legemiddelverket.

Tidligere i år skrev VG om at det var rekordstor legemiddelmangel i Norge. Når et legemiddel avskrives, er det imidlertid slik at det ikke er en tidsbegrenset mangelsituasjon, skriver Apotekforeningen.

En av medisinene som nå avregistreres, Persantin Retard, har ikke et tilsvarende legemiddel, ifølge Legemiddelverket.

Ingen likeverdig medisin

– Det er svært viktig at berørte pasienter får alternativ behandling, der likeverdige preparater ikke er tilgjengelig. Lege, eventuelt legespesialister som indremedisiner, hjertespesialister og nevrologer, må konsulteres, skriver Legemiddelverket på sine nettsider.

For den andre medisinen, Asasantin Retard, kan det likeverdige legemiddelet Diprasorin Orion benyttes.

– Siden dette skjer i løpet av sommeren er det viktig at legene er svært oppmerksomme og sørger for at ingen får opphold i denne viktige behandlingen, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, til Dagens Medisin.

EKSPERT: Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk. Foto: Kyrre Lien

Madsen har tidligere uttalt seg til VG om situasjoner der det mangler medisiner i Norge. Legemiddelverket liker ikke at dette går utover pasientene.

– Det skaper alltid økt usikkerhet, i tillegg til at det også innebærer en viss risiko: Å gå fra et legemiddel til et annet øker risikoen for feilbruk, sier Madsen til VG.

Legemiddelverkets råd

Dette skriver Statens legemiddelverk om råd til pasienter som benytter disse medisinene:

Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Diprasorin Orion er et likeverdig legemiddel som kan brukes i stedet for Asasantin Retard.

Kontakt lege for videre oppfølging og alternativ behandling.

Publisert: 08.06.19 kl. 16:56