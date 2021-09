FØRST: Erik Erland (14) fra Karmøy var tirsdag den første under 15 år som fikk coronavaksine i Norge. – Armen er litt øm, men det går fint, sier han til VG etter vaksineringen.

Her får Erik (14) første vaksinestikk

KARMØY (VG) Vaksinering av barn i alderen 12–15 år er nå i gang. På Karmøy var det 14 år gamle Erik Erland som fikk det første stikket.

– Det var kjekt, sier Erik Erland (14) til VG etter å ha fått den første vaksinedosen – som førstemann under 15 år i Norge.

– Jeg har tenkt at når jeg fikk muligheten, så ville jeg ta den med en gang. Jeg har hørt mye om folk som har blitt syke, og jeg ville ikke bli syk selv. Jeg ville heller bli litt syk av vaksinen enn å bli kjempesyk av corona, sier han.

Forrige uke vedtok regjeringen å tilby vaksine til barn mellom 12–15 år. I første omgang har sentrale helsemyndigheter bestemt at aldersgruppen skal få én dose med vaksinen fra Pfizer.

Tirsdag ettermiddag startet vaksineringen av denne gruppen i Karmøy kommune. Klokken 16.30 sto flere klare for å få coronavaksinen.

Reidun Erland, Eriks mor, synes at det er bra at de under 15 år nå har fått tilbudet.

– Jeg synes det er veldig godt, med tanke på at vi nå har mye smitte rundt oss på Haugalandet. Jeg leste jo nyhetene om at kommuneoverlegene melder at man enten tar vaksinen nå, eller så får du corona, så jeg tenker at det er et trygt og godt alternativ å vaksinere ungdommene nå, sier hun til VG.

Stor interesse

– 240 unge mellom 12 og 15 år har meldt seg til å få en vaksinedose etter at de var gjennom en registrering i forrige uke, da det ble kjent at vi kunne starte vaksinering av denne gruppen, sier kommuneoverlege Katrine Haga Nesse i Karmøy kommune til VG.

Hun sier interessen for å motta vaksinen har vært stor blant de unge.

– Vi begynte med 16–17 åringene som fikk første vaksinering 1. og 2. september og mandag denne uken. Så vil vi ha en ny runde med 12–15-åringer onsdag i neste uke.

– Vil befolkningen i kommunen da i stor grad være vaksinert?

– Ja, alle som har takket ja til tilbudet begynner nå å bli vaksinert, men ikke alle har sagt ja. Vi har håp om at over 90 prosent av den voksne befolkningen vil være vaksinert.

Tidlig ute

Kommuneoverlegen sier de bevisst var tidlig ute med å tilby vaksine til de yngste, ned mot 12 år.

– Vi vet at mange foreldre og ungdommer allerede har bestemt seg for at de vil ta vaksinen. Vi ønsket derfor raskt å legge til rette for at de som har bestemt seg kan bestille seg time.

Haga Nesse understreker at det er viktig at de unge selv får bli med på denne beslutningen om vaksine eller ikke.

– FHI har lovet at de skal komme med eget informasjonsmateriell rettet mot ungdommene, slik at de som ikke har bestemt seg får så godt kunnskapsgrunnlag som mulig. Det vil komme flere muligheter for vaksine de nærmeste ukene, sier hun, og legger til:

– Når det gjelder vaksineringen neste onsdag, er det foreløpig masse ledige plasser, så det er bare å melde seg.

Solberg imponert

Statsminister Erna Solberg sier hun er imponert over innsatsen som gjøres i kommunene.

– Det er flott å se hvordan både helsepersonell, pensjonister som nå er kommet tilbake i jobb og frivillige stiller opp, sier Solberg.

Hun viser til at Norge to måneder på rad er kåret på topp i coronahåndtering.

– Det er ikke minst takket være den store innsatsen som gjøres ute i kommunene for å håndtere smitte og vaksinering samtidig.

3232 har fått vaksine

Barna på Karmøy er blant de første som får dose en, men vaksinejobbingen er rullet ut:

Ifølge SYSVAK har 3232 mellom 12 og 15 år fått første dose mellom 2. og 6. september. De i denne aldersgruppen som har gjennomgått coronainfeksjon skal ikke ha vaksine.

Lav risiko

Ifølge FHI er risiko for alvorlig forløp av covid-19 for barn og unge lav, selv ved kronisk underliggende sykdom, og smitte blant barn har i stor grad vært en refleksjon av smittenivået hos voksne.

Noen coronasyke barn kan imidlertid få alvorlige sykdomsforløp eller langvarige plager. FHI mener det ikke er tvil om at vaksinen har god beskyttende effekt, også for barn i alderen 12–15 år. Samtidig vil også risikoen for følgetilstanden MIS-C reduseres, i tillegg til risikoen for alvorlig sykdom.

Bivirkningene av corona-vaksinen på barn har ifølge FHI så langt i hovedsak vist seg å være de samme som hos voksne: Ingen, eller milde og forbigående.

– Norske analyser for barn og ungdom som har hatt mild sykdom viser at svært få har kontakt med primærhelsetjenesten utover de første åtte ukene etter positiv test, har FHI-Overlege Margrethe Greve-Isdahl tidligere uttalt til VG.