LANG VENTETID: Flere personer har kontaktet VG på grunn av lang telefonkø til legevakten. Foto: Line Møller

Bekymrede nordmenn ringer ned corona-telefonen

Stor pågang på nødtelefonen 113 skapte problemer før helgen. Nå ringes legevakttelefonen og den nyopprettete corona-telefonen ned av engstelige nordmenn.

Nå nettopp

Det har vært stor pågang og lang kø på informasjonstelefonen i flere dager. Vi jobber med å få kortet ned ventetiden tirsdag, opplyser pressevakten ved Helsedirektoratet til VG mandag kveld.

Hvor lenge folk måtte vente, har direktoratet imidlertid ikke oversikt over.

VG snakket med en 53 år gammel kvinne som torsdag i forrige uke fulgte et familiemedlem på øyeavdelingen på Ullevål sykehus. På lørdag begynte hun å få symptomer som hodepine, feber, vondt i ryggen og bryst og hoste.

Ifølge kvinnen ønsket ikke fastlegen besøk, i tifelle hun har coronaviruset.

– Når jeg endelig kommer gjennom til den lokale legevakten, henviser de til Ullevål sykehus. Ullevål henviser til den lokale legevakten igjen, sier hun.

Mandag brukte hun fire timer i telefonkøer.

Kvinnen forteller at hverken hun eller familiemedlemmet er blitt kontaktet av Ullevål sykehus.

Mandag ettermiddag ble kvinnen kontaktet av hjemkommunens smittevernoverlege med en beskjed om at det ikke er sannsynlig at hun eller familiemedlemmet er blitt smittet.

– Stor pågang

Tirsdag formiddag opplyser Drammen kommune at to personer som avla prøver i helgen, har testet positivt på coronaviruset. Pressesjef Gard Nybro-Nielsen bekrefter overfor VG at de to smittetilfellene ikke er en del av FHIs liste på 26 bekreftede tilfeller i Norge.

Dermed er minst 28 bekreftet smittet i Norge.

15 av tilfellene er i Østlandsområdet, inkludert seks ansatte ved Oslo universitetssykehus. Ni av tilfellene er i Vestland, to i Agder, ett i Rogaland og ett i Tromsø. Seks av de nye tilfellene har alle tilknytning til smitte i utbruddsområder i utlandet, ifølge FHI.

Før helgen hadde medisinsk nødtelefon 113 så stor pågang med corona-spørsmål at folk med annen alvorlig sykdom ikke nådde gjennom.

Flere skriver til VG at det er lang ventetid på telefoner til legevakten også, på telefonnummer 116 117.

LANG VENTETID: En VG-tipser ventet i nær en time på å få svar på legevakttelefonen 116 117. Foto: VG-tipser

– Vi skjønner at folk er bekymret for coronavirus, men hvis det skjer en alvorlig ulykke, eller en annen alvorlig hendelse, er det svært viktig at folk kommer gjennom på 113. Medisinsk nødtelefon 113 skal bare brukes i nødstilfeller, sa divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet da.

Som et svar på det store informasjonsbehovet, opprettet Helsedirektoratet et eget telefonnummer, 815 55 015, som folk kan ringe hvis de ikke finner informasjon på Folkehelseinstituttet nettsider.

I helgen var ventetiden bare på 2,5 minutter i snitt, mens folk pratet i snitt i over fire minutter. Mandag var ventetiden lenger, får VG opplyst fra Helsedirektoratet.

les også To nye coronasmittede på Ullevål sykehus

Ved Oslo universitetssykehus har heller ikke telefonen stått stille.

– Vi har hatt stor pågang. Jeg ser på sosiale medier at noen skriver at de har ventet i flere timer, sier Hedda Holth, pressevakt ved Universitetssykehuset i Oslo til VG.

Både ansatte og pasienter har ringt for å vite hvordan de skal forholde seg til smittefaren.

– Mange lurer på om de skal møte opp til avtalte timer, noen vil endre time, andre ringer med en generell bekymring, sier Holth som understreker at alle som ikke skal møte til avtalt time, skal ha fått beskjed om det.

Det er med andre ord ikke nødvendig å ringe for å finne ut om du skal møte til time eller ikke.

På St. Olavs sykehus i Trondheim blir folk møtt av plakater ved inngangsdørene. De som har vært i smitteområder eller som har vært i nærkontakt med corona-smittede, anmodes om ikke å gå inn på sykehuset. I stedet bes de ringe legevakten eller sentralbordet.

Ingen ansatte ved sykehuset er foreløpig registrert smittet.

Helsepersonell er også usikre på hvordan de skal forholde seg til coronasmitten og ringer ned den nyopprettede corona-telefonen. Helsepersonell anmodes om heller å bruke FHIs døgnbemannede Smittevernvakt for helsetjenesten.

Publisert: 03.03.20 kl. 10:27

Les også

Mer om Coronaviruset Helsedirektoratet Sykdom Folkehelseinstituttet Sykehus

Fra andre aviser