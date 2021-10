Slik virker den tredje dosen

Nå skal alle over 65 år få tilbud om en tredje vaksinedose. Men hvordan virker den – og vil du få ekstra bivirkninger? Hvordan virker den mot nye virusvarianter?

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tirsdag denne uken ble det klart at regjeringen etter forslag fra FHI, vil gå inn for å gi en tredje dose av coronavaksinen til eldre over 65 år, som fikk dose nummer to for mer enn seks måneder siden.