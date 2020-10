TILSTO: Faren til tvillingguttene forteller til VG at han mistet besinnelsen etter en periode med lite søvn og mye babygråt. Foto: Therese Ridar

I Sverige ville barnefaren trolig gått fri

Pappaen til Max og Lukas sitter i fengsel for å ha filleristet sønnene sine. Om familien hadde bodd i Sverige, kunne han vært en fri mann – der har ingen blitt dømt for dette på over fire år.

Tvillingene Max og Lukas ble livstruende skadet da de var fire måneder. På sykehuset ble det slått alarm om shaken baby syndrome. Symptomer som blødninger under hjernehinnen og blødninger i begge øyebunner, vakte mistanke om filleristing. Faren tilsto i retten og ble dømt til fire år og seks måneders fengsel.

Max og Lukas er ikke tvillingenes ekte navn. Av hensyn til barna er familien anonymisert, og omtales med fiktive navn.

Hvis familien hadde bodd i Sverige, ville faren antagelig ikke engang blitt anmeldt. For det svenske fagmiljøet har endret syn og mener nå at det nærmest er umulig å bevise at risting av barn kan føre til så store skader at de blir alvorlig skadet eller dør.

ALVORLIGE SKADER: Dette bildet er tatt av tvillingene etter at det er operert inn shunt, for å drenere vekk væske og fjerne trykket inne i hodet. Foto: Privat

Noe av det samme kommer frem i den norske rapporten som ble offentliggjort tidligere denne uken. En forskergruppe med juridiske og medisinske eksperter har gransket 17 straffesaker hvor foreldre var tiltalt for å ha filleristet barna sine og sår tvil om bevisene som har blitt brukt til å dømme foreldrene.

Ulf Stridbeck og Aslak Syse, som begge er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, mener at det ikke er godt nok grunnlag for å bruke diagnosen Shaken baby syndrome om hodeskadene til spedbarna, men at skadene kan være medfødt.

Gått bort fra diagnosen

I Sverige har rettsmedisinere gått helt bort fra diagnosen shaken baby syndrom.

Norske og svenske rettsmedisinere er altså helt splittet. Hvem har rett? Blir norske foreldre uskyldig dømt eller slipper svenske barnemishandlere unna?

Shaken baby syndrome-debatten Shaken baby syndrome eller filleristingssyndrom innebærer at en person rister et barn slik at barnets hode kastes frem og tilbake.

I en studie fra 1971 fremsatte den britiske nevrokirurgen Norman Guthkelchs en hypotese om at ristingen kan føre til at blodkar i hodet til barnet brister, noe som leder til blødninger under hjernehinnen, øyebunnsblødninger og hjerneskade – en såkalt triade av skader.

Guthkelchs har flere ganger tatt avstand fra hvordan studien hans har blitt brukt.

Den svenske utredningen (SBU) fra 2016 konkluderte med at den vitenskapelige forskningen bygger på et sirkelresonnement.

Blødningene kan skyldes andre ting som komplikasjoner under fødsel eller medfødt vannhode. Noen studier viser at en andel barn er født med en subdural blødning, som ofte forsvinner av seg selv.

SBU-rapporten har blitt kraftig kritisert, blant annet fordi det bare er studier av triadeskader som har blitt gransket og man har sett bort fra andre kliniske opplysninger.

Svenske rettsmedisinere bruker ikke lenger diagnosen, men svenske barneleger er uenige i SBU-rapportens konklusjon.

Denne uken kom en ny rapport som i likhet med SBU-rapporten sår tvil om triaden som bevis. En gruppe norske og svenske juridiske og medisinske eksperter har gjennomgått 17 barnevoldsdommer fra perioden 2004–2015 og mener at flere foreldre kan være feilaktig dømt for å ha mishandlet barna. (Kilder: Norsk Helseinformatikk, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Wikipedia og NRK) Vis mer

Tvillingene Max og Lukas ble utsatt for kraftig filleristing, som førte til livstruende skader. De måtte ha omfattende behandling på Rikshospitalet og har til sammen vært gjennom åtte hodeoperasjoner. Guttene hadde hverken synlige blåmerker eller brudd. Men de hadde hjerneskade, blødninger i øyehulen og blødninger under hjernehinnen.

Diagnosen kalles «Shaken baby syndrome» – på norsk oversatt til filleristing. Diagnosen utgjør en såkalt triade av skader som i nesten 50 år har vært brukt til å fastslå at filleristing av barn har skjedd. Den kjennetegnes av blødninger i øyehulen. Samt blødninger under hjernehinnen og hjerneskade.

Nå mener altså flere at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å fastslå at triaden er bevis på filleristing. I Sverige blir nesten ingen lenger anmeldt for filleristing og flere dømte er blitt frikjent etter gjenopptagelse.

– Jeg er alvorlig bekymret for hva dette gjør med rettssikkerheten til barna, sier Arne Stray-Pedersen, som er overlege i rettsmedisin og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

– Det er klart av tvilen skal komme frem og komme tiltalte til gode, men det fremstår som om de i Sverige nærmest mener at det ikke finnes barn som blir mishandlet.

– Jeg mener det er riktig å frikjenne fremfor å felle noen i straffesaker om det foreligger tvil, og triaden holder ikke som bevis alene. Det er en alvorlig feil å konkludere med filleristing selv om man ikke finner en annen forklaring, mener den svenske professor Anders Eriksson, som er blant dem som har skiftet syn.

VURDERTE ALT PÅ NYTT: – Jeg måtte slippe min tidligere overbevisning og vurdere alt på nytt. Det viste seg da at det ikke var så enkelt som vi har trodd, sier professor Anders Eriksson, som har jobbet som rettsmedisiner i Sverige siden 1975 og har selv har vært med på å sende foreldre i fengsel for Shaken baby syndrome.

Det startet med at hans kollega Ingemar Thiblin begynte å tvile. Thiblin kunne ikke finne noen vitenskapelige studier som beviste at det å riste et barn gir blødningsskader i hodet, og Eriksson begynte å sette seg inn i problematikken. Da han i 2014 var sakkyndig i en filleristingssak i Høyesterett i Sverige, ga han uttrykk for sin tvil, og den tiltalte faren ble frikjent. Dette ble et vendepunkt i Sverige.

Hør mer om endringene i Sverige i podkasten Shaken baby-skandalen.

Det ble satt i gang en statlig utredning, og ifølge Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) er det ikke vitenskapelig belegg for å si at hjerneblødning, hjerneskade og øyebunnsblødninger betyr at barnet må ha vært ristet.

– Omstridt utredning

I land som USA, England, Frankrike, Japan og Australia har også flere leger og fagfolk endret seg om diagnosen, ifølge NRK.

Men utredningen er omstridt. Det store flertallet av rettsmedisinere, barneleger og nevrokirurger i mange land mener SBU-rapporten har mange svakheter.

– Den har flere ganger blitt kritisert og tilbakevist av internasjonale fageksperter, sier den norske rettsmedisineren Arne Stray-Pedersen. Han mener noe av problemet er at svenskene i utgangspunktet bare brukte noen få funn som bevis for filleristing.

– Tidligere trakk de kanskje forhastede konklusjoner om mishandling, men nå trekkes forhastede konklusjoner den andre veien. I Norge ser vi hele barnet og det totale skadebildet.

OPPGITT: – Skal man kun bli dømt for mishandling dersom det er tilståelse, så kan jeg legge ned hele mitt fag, sier Arne Stray-Pedersen, som er overlege i rettsmedisin og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB

Ifølge Stray-Pedersen er det i Norge cirka 7–10 barn årlig som behandles for blødninger i hodet etter mistanke om mishandling. De fleste er spedbarn i alderen to til 12 måneder.

Han er selv en av dem som pleier å bli tilkalt når det er mistanke om slike skader.

Det ble han også i tilfellet med Max og Lukas sommeren 2017.

– Det er godt vitenskapelig dokumentert hvilke skader barn kan få av hard risting, men det er likevel utfordrende fordi skadene enkeltvis kan ha andre forklaringer. Det finnes saker som er vanskelige, og det kan hende de i Sverige konkluderte for raskt i enkelte saker tidligere, men i dette miljøet med Anders Eriksson og hans meningsfeller fremheves tvilen der det ikke er tvil. De skaper en grå sky over alle sakene, og det er ødeleggende for barns rettssikkerhet. I Sverige blir ikke lenger disse sakene etterforsket og barneleger tør ikke melde fra, sier Stray-Pedersen.

les også Martine døde i 2006: - Et mareritt vi aldri kommer ut av

På vei til Norge

Han frykter tendensen også har begynt å komme til Norge, og mener det allerede er stor forskjell på hvilke leger som melder fra om mistanke om vold, og hvem som ikke gjør det.

Den pensjonerte nevrokirurgen og professoren Knut Wester ved Universitetet i Bergen er blant de medisinske ekspertene bak forskningsrapporten som kom ut denne uken. Han har lenge vært tydelig på at han støtter Eriksson og co på norsk side.

– FAMILIER SPLITTES: – Jeg har engasjert meg i dette temaet fordi jeg er bekymret for at det skjer feildiagnoser som kan føre til at familier ødelegges og barn blir tatt fra foreldrene sine på feil grunnlag, sier professor Knut Wester. Foto: Øystein Tveiten

Wester mener at triaden også kan være symptomer på andre tilstander hos spedbarn, som diagnosen eksternt vannhode. Derfor mener han at det ikke er mulig å slå fast at det er utført vold mot barnet dersom det ikke finnes bruddskader eller andre tegn på vold mot hodet.

– Det er en betydelig meningsforskjell mellom norske rettsmedisinere og barneleger på den ene siden og det jeg og svenske rettsmedisinere mener på den andre siden, sier Wester.

les også Omstridt forskning om «Shaken baby» kan bli sentralt i Hønefoss-saken

– Det er jo slik at denne diagnosen filleristing stilles på grunn av visse kliniske funn og røntgenfunn, etter at barnet skal ha blitt filleristet, ingen har noen gang sett denne filleristingen. Man har jo ikke røntgenbilder av hodet før den påståtte filleristingen som kan vise om barnet hadde andre tilstander som kan forklare funnene. Derfor kan det ikke bevises at skadene skyldes filleristing, sier han.

Stray-Pedersen mener på sin side at moderne metoder, som MR og CT-teknologi gjør det enklere å utelukke at skadene skyldes noe annet enn risting.

– I dag kan vi for eksempel ta gode bilder av øyebunnene, som viser om skadene i øynene skyldes fall eller risting, sier han.

I RETTEN: Claus Møller (t.v.), Arne Stray Pedersen og Torleiv Ole Rognum var sakkyndige i Ringerike tingrett i februar 2018, i saken mot dagmammaen til Martine (1), som døde av hodeskader i 2006. Foto: Tore Kristiansen

I Sverige er det i realiteten slutt på å dømme foreldre for shaken baby syndrom. Mener de at det ikke skjer lenger?

– Det er ikke slik at vi ikke tror at barn blir mishandlet, jeg har sett mange mishandlede barn i min karriere, men spørsmålet er om man ved noen uspesifikke medisinske funn kan si at årsaken til funnene er filleristing, sier Anders Eriksson.

– En ting som er påfallende er at til tross for at det finnes over tusen artikler om slike saker, er det knapt et eneste tilfelle der noen har observert filleristing, sier Knut Wester

– Mangel på vitner ligger vel litt i sakens natur, siden filleristingen gjerne skjer i hjemmet?

– Jo, men det er likevel påfallende at det aldri blir sett av noen, sier Wester

Publisert: 10.10.20 kl. 10:25

