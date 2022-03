Var deprimert og utmattet: Runa levde med store smerter i mange år

Runa Møller Tangstad (23) var utmattet og slet med magesmerter og depresjon i mange år. Så møtte hun en lege som tok symptomene på alvor og fant ut hva som feilet henne.

Av Marthe Ingeborg Hammer

– Venner sier at jeg alltid er den positive, at jeg er et overskuddsmenneske. Det er fordi de bare ser meg når jeg har det bra og presterer.