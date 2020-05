Hjertekrigerens livslange kamp

Maja-Lisa (12) var eldst i søskenflokken og måtte ordne opp alene da moren ble rammet av et akutt hjerteinfarkt. Den dagen ble en hjertekriger født.

Denne dramatiske dagen i 1966 ble definerende for ungjentas yrkesvalg og karriere som en av Norges mest profilerte hjertespesialister og frontkjemper i krigen for et totalt røykefritt Norge i 2030.

