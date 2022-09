Ny studie: D-vitaminmangel kan gi kronisk betennelse

Er du en av dem som får i seg for lite vitamin D? Forskning tyder på at dette kan være syndebukken for kronisk betennelse.

Betennelse er en viktig del av kroppens helbredelsesprosess. Men når det vedvarer, kan det bidra til et bredt spekter av komplekse sykdommer som diabetes type 2, hjertesykdom og autoimmune sykdommer.