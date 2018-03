Glad i flaskevann: Det er ikke bare vi nordmenn som er glad i vann på flaske. Barack Obama liker også å slukke tørsten med flaskevann. Her under et besøk ved universitetet i Texas i 2008. Foto: Rick Bowmer / TT / NTB Scanpix

Undersøkelse: Fant plast i flaskevann

Publisert: 17.03.18 11:39

En internasjonal undersøkelse viser at flaskevann kan inneholde dobbel så mye plast som springvann.

Det er journalistorganisasjonen Orb Media som står bak undersøkelsen .

Av de 259 flaskene som er testet, ble det påvist funn av mikroplast i ca. 90 prosent av tilfellene. Det tilsvarer omlag 10 plastpartikler per liter, som hver er større enn et menneskehår.

Mikroplast er små, nesten usynlige plastpartikler. Plastbitene kan oppstå ved at større plastprodukter brytes ned, eller at de er tilsatt i kosmetikk og andre pleieprodukter.

Nå vil Verdens Helseorganisasjon undersøke nærmere hvorvidt plast i drikkevann utgjør en helserisiko eller ikke.

– Det er bra at WHO ser nærmere på alle spørsmål knyttet til mikroplast og helse. FNs bærekraftsmål handler om å se sammenheng mellom miljø, økonomi og sosiale forhold, og i dette tilfelle handler det om miljø og helse, sier FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva i en kommentar til VG.

Mer plast i flaskevann enn i springvann

Til tross for at drikkevannet i Norge klassifiseres som rent, er nordmenn glad i å kjøpe vann på flaske. Bare i Norge ble det i fjor solgt over 87 millioner liter drikkevann, viser tall fra den norske Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Ifølge studien er det plast av typen polypropylene som er mest vanlig og utgjorde over 50 prosent av mikroplasten funnet i flaskene. Denne type plast blir blant annet brukt til å lage plastkorker.

– Det finnes mange tilfeller der mikroplast kan komme i skade for å ende i flaskevannet. Det kan komme under prosessen med å lage vannflaskene, eller fra selve vannflaskene, men jeg er ikke kjent med hvordan dette fungerer, sier Amy Lorraine Lusher, forsker på mikroplast ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) til VG.

Sammenliknet med en annen undersøkelse utført av Orb Media, som tar for seg funn av mikroplast i springvann, fant forskerne nesten dobbel så mye plast i flaskevannet (10.4) som i springvannet (4.45) testet.

En forklaring kan være at det ble brukt to forskjellige metoder for å teste innhold av plast i de to studiene, sier Lusher.

– I studien med flaskevann brukte de en metode som gjorde det mulig å oppdage mindre biter mikroplast enn det som var mulig for metoden som ble brukt i springvann-undersøkelsen. Samtidig ser jeg at størrelsen på bitene var de samme i begge studiene, så forskjell på resultatene kan eventuelt ligge i hvordan selve plastikkflaskene ble produsert, sier hun til VG.

I en omfattende undersøkelse gjort om springvann av NIVA på vegne av VG i fjor , ble det funnet mikroplast i 82 prosent av de 11 lokasjonene som ble testet. De høyeste nivåene ble funnet i Trondheim og i Skullerud i Oslo, med 1,56 partikler per liter vann. Det gjennomsnittlige internasjonale nivået er, ifølge Orb Media report, 4,34 partikler per liter.

NIVA testet også flaskevann for VG: Imsdal, Voss og Isklar, men det ble ikke funnet plast i noen av disse produktene.

Vet ikke om mikroplast er helsefarlig

Professor Sherri Mason, som har utført testene i Orb Media-undersøkelsen om mikroplast i flaskevann, sier følgende til BBC :

– Tallene vi ser, er ikke katastrofale, men de er bekymringsverdige.

Bare 17 av de 259 flaskene var helt fri for mikroplast, viser funnene.

Ifølge Lusher finnes det foreløpig ingen forskning som viser at mikroplastikk kan være skadelig.

– Vi vet ikke om mikroplast er skadelig eller ikke. Vi forstår ikke hvordan mekanismene for opptak av plast i kroppen fungerer ennå. Det finnes så langt svært få studier rundt dette. Vi kan derfor ikke svare på om opptak av mikroplast vil kunne få konsekvenser, sier Lusher.

Nestlè dårligst ut

Blant de internasjonale merkene som ble testet, finner man Coca Colas «Dasani», Pepsis «Aquafina», «Evian», som er eid av det franske selskapet Danone, samt Nestlès to vannmerker «Pure Life» og «Pelegrino».

Av de totalt 11 vannmerkene testet, var det Nestlè Pure Life som kom dårligst ut. Funnene viser at prøvene som ble tatt av vannmerket hadde et spenn på mellom 6 og 10.360 mikroplastpartikler per liter.

Kommunikasjonssjef Axel Heiberg-Andersen i Nestlè Norge, skriver følgende kommentar i en mail til VG:

– Sikkerhet og kvalitet er høyeste prioritet for Nestlé, og vi kan forsikre alle om at flaskevannet vårt er trygt å drikke. Vi tester flaskevannet vi selger for innhold av mikroplast ved hjelp av den mest moderne teknologien tilgjengelig. Til dags dato har vi ikke funnet mikroplastpartikler over sporbare nivåer. Vi har invitert Orb Media til å diskutere våre respektive testmetoder og se nærmere på hvorfor resultatene spriker. Samtidig samarbeider vi allerede med andre eksterne partnere for å videreutvikle og styrke testmetodene våre.

Til BBC sier de fleste av produsentene at standarden de har satt på drikkevannet er høy og flere setter også spørsmålstegn ved metodene som er brukt i Orb Media-undersøkelsen.

– Vi ønsker ikke å rette pekefingeren mot noen. Undersøkelsen viser snarere at det finnes plast overalt, sier professor Sherri Mason til BBC.