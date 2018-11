NY MERKING: Arbeiderpartiet. SV og KrF vil ha ny innholdsmerking av alkoholholdig drikke, samt nye helseadvarsler blant annet rettet mot gravide. Foto: Nina Andersen/VG

Vil ha advarsler på alkoholholdig drikke

Hvis Ap, Sp, og KrF får det som de vil, kan det komme nye krav til innholdsmerking av all alkoholholdig drikke, samt advarsel mot å kjøre bil - og en advarsel mot å drikke når man er gravid.

Tirsdag 20. november skal Stortinget stemme over et forslag om en «offensiv og solidarisk alkoholpolitikk».

Flertallet i helse- og omsorgskomiteen går i forslaget inn for å be regjeringen om å fremme en nasjonal alkoholstrategi for Stortinget, hvor det beskrives hvordan målene om reduksjon i alkoholforbruket skal oppnås.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går samtidig inn for å be regjeringen fremme forslag om å innføre innholdsmerking av alkoholholdig drikke, samt en ny merkeordning for alkoholholdig drikke med helseadvarsler om alkoholforbruk under graviditet og kjøring.

SV vil ha merking

Flertallet av medlemmene i helse- og omsorgskomiteen har tidligere argumentert med at merking med helseinformasjon kan bidra til å motvirke og forebygge alkoholrelaterte skader.

Helsepolitisk talsperson Sheida Sangtarash i SV sier partiet vil stille seg bak flere av forslagene, og sier de er positive til innholdsmerking av alkohol, samt advarsler til gravide og i forbindelse med kjøring:

– Vi mener slike advarsler kan ha en positiv effekt, både når det gjelder kulturendring og bevisstgjøring blant ungdom. Jeg mener for eksempel at advarslene på snus- og røykpakker i dag er gode, og mener dette kan være en del av et sett med flere tiltak, sier hun.

Frp: Symbolpolitikk

Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen sier til VG at det ikke kan komme som noen overraskelse at Frp ikke støtter forslagene.

– Frp anser forslagene som meningsløse. De fremstår som symbolpolitikk som neppe har noen reell effekt, men som trolig kun kan føre til at alkoholen blir dyrere, sier hun.

– Bevisstheten rundt alkohol, bilkjøring og graviditet er svært høy og nærmest alle skjønner og vet at dette ikke hører sammen, sier hun.

– Vil vente på EU

Medlem i helse- og omsorgskomiteen Sveinung Stensland (H) sier han ikke er uenig i at det kan være nyttig med en innholdsmerking av alkohol, men mener et eget norsk regelverk vil være lite hensiktsmessig:

– Det er klart det vil være en nytteverdi i å kunne se kaloriinnholdet i vin, for det er veldig høyt sukkerinnhold, men jeg mener vi skal vente på et felles europeisk regelverk. Det pågår nå, og Norge har vært delaktig i dette arbeidet. Når det gjelder advarsler for gravide tror jeg det er mye annet opplysningsarbeid som kan gjøres som vil ha bedre effekt, sier han.

– Overmoden sak

Kjersti Toppe (Sp) er medlem i helse- og omsorgskomiteen, og mener forslaget handler om å likestille alkohol med andre næringsmidler og varer man kan kjøpe i butikk i dag.

– Det er ingen grunn til at alkoholholdige varer skal være unntatt krav om innholdsdeklarasjon på linje med andre næringsmidler. Jeg mener dette er en overmoden sak som vi må ta grep om selv, sier hun.

Hun mener det er naturlig å opplyse om at gravide ikke bør drikke alkohol:

– På legemidler for eksempel må man opplyse om det når man vet eller det er sikkert om det kan være skadelig for fosteret. Derfor kan jeg ikke forstå at vi ikke skal gjøre det synlig på flasker med alkohol at det kan være skadelig for foster, sier Toppe.

Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) i helse- og omsorgskomiteen mener det er viktig å opplyse forbrukerne om næringsinnhold:

– Dette mener vi handler om forbrukerrettigheter, blant annet med tanke på allergier. Forbrukere har rett til å vite hva man inntar. Når det gjelder advarsler, finnes dette allerede på flasker produsert i land som allerede bruker denne typen merking, så vi mener dette kan være et nødvendig og viktig bidrag til at man kan ta riktige valg i viktige situasjoner av livet, sier hun.

Generalsekretær Ingunn Jordheim i Vin- og brennerivinleverandørenes forening (VBF) skriver til VG at det pågår en prosess i EU vedrørende kalori- og ingrediensmerking:

– Det er derfor særdeles uheldig om norske myndigheter pålegger et særnorsk krav rundt merking. De fleste produktene som selges gjennom Vinmonopolet er produsert utenfor Norge. Et særnorsk krav kan både bli ansett som et handelshindrende tiltak og det kan bidra til at det blir mindre attraktivt å levere varer til Norge – og dermed bidra til en svekkelse av vinmonopolordningen. Vinmonopolet ligger som kjent på omdømmetopper i dag, sier hun.

De advarer også mot innføringen av en særnorsk advarselmerking på alkohol:

– Advarselsmerking er et virkemiddel som har liten eller ingen effekt på hvordan alkohol konsumeres. Vi vil også peke på at en særnorsk advarselmerking vil kunne være et teknisk handelshinder for importerte produkter, hvilket det er flest av på Vinmonopolet, sier hun.