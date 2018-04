FORTVILET: Heidi Anita (til venstre), Berit og Mona Viola mener ektemann og pappa Stein ikke får tilstrekkelig oppfølging på Sykehuset Østfold. Nå planlegger de en formell klage til sykehusledelsen. Foto: Helge Mikalsen

Pasientombudet med kritikk av Sykehuset Østfold: Berit fant ektemannen liggende i egen avføring

Publisert: 10.04.18 08:57

2018-04-10

FREDRIKSTAD (VG) «Betydelig fare for pasientsikkerheten,» skriver pasientombudet i Østfold om det nye sykehuset på Kalnes. – Uverdig behandling, sier de pårørende.

«Hva skjer på Kalnes?» skriver Mona Viola Jensen (47) i et rasende innlegg på Facebook, etter at hennes mor Berit Jensen (69) fant sin hjertesyke mann liggende hjelpeløs i et mørkt rom, i egen avføring, på hjerteavdelingen Kalnes, Sykehuset Østfold .

«Han ligger på tvers av sengen med armene utenfor sengehesten. Avføringen er overalt. Hele han, hender, ansikt, nakke og sengetøy,» skriver hun.

– Hvor er verdigheten? Hvorfor griper ingen inn? Behandlingen pappa får er uverdig, sier Jensen til VG.

Siden Jensen postet innlegget har det blitt delt mer enn 1000 ganger og hun fått 20 meldinger fra pårørende og pasienter som opplever det samme.

Prestisjeprosjekt

Det nye sykehuset i Østfold, omtalt av helseminister Bent Høie som et «eksempel til etterfølgelse», har gått fra å være et prestisjeprosjekt til å bli et mareritt.

Sykehuset skulle være det første i Norge uten korridorpasienter, men i januar 2018 ble tallet på korridorpasienter per avdeling oppjustert fra fem til ti.

Hjerte- og kar-avdelingen er blant dem som har fått mest kritikk. Pasientombudet i Østfold skriver i sin rapport for 2017 at 50 prosent av pleierne har sluttet i løpet av ett år.

«Vi oppfatter at det totalt sett er en betydelig fare for pasientsikkerheten som følge av de forhold som nå gjør seg gjeldende,» står det i rapporten.

Sykehuset i Østfold avkrefter derimot at halvparten av sykepleierne har sluttet, og sier det er snakk om 32 prosent.

Det er ventet at situasjonen vil tilspisse seg ytterligere når Kalnes fra 2. mai også skal være lokalsykehus for Vestby kommune, med 17.000 innbyggere. Det betyr en pasientøkning på 5–6 prosent.

Fylkesmannen har åpnet flere tilsynssaker mot Kalnes på bakgrunn av bekymringsmeldinger fra ansatte.

Pasient: – Et mareritt

– Da pappa ble flyttet til hjerteavdelingen ble vi lovet regelmessig tilsyn. Men avdelingen har blitt et mareritt for oss, sier Mona Viola Jensen.

VG møter henne sammen med søsteren Heidi Anita Uryn (51) og moren Berit Jensen, som fant ektemannen liggende av egen avføring i påsken.

– Ikke bare må jeg leve med sorgen over at mannen min kanskje aldri blir den samme. Sykehuset har også blitt en påkjenning for oss, sier Berit.

Stein Jensen (71) fikk hjertestans i sofaen hjemme for seks uker siden. Han ble sendt i luftambulanse til Ullevål. I flere dager lå han i koma, før han våknet opp – ute av stand til å gjøre rede for seg. Fremdeles vet han ikke hvem eller hvor han er.

– Fra å være en oppegående musiker, som elsket å være aktiv og alltid var midtpunktet, ligger han plutselig bare der. Ute av stand til å si noe annet enn usammenhengende rør, sier Heidi.

Opereres i dag

Stein ble flyttet til Kalnes 5. mars. Siden er det ikke tatt noen nye undersøkelser av hjertet hans, hevder familien. For en uke siden ble han sendt til Ullevål for en operasjon, men sykehuset kunne ikke gjøre noe og sende ham tilbake. Kalnes hadde nemlig ikke tatt de nødvendige undersøkelsene av pasienten eller skaffet samtykkeskjema fra kona hans.

– Vi får ingen informasjon av sykehuset. Seks uker etter at han falt om, vet vi ingenting om prognosene hans, sier Mona.

I dag kjøres Stein til Ullevål for å gjennomføre den utsatte operasjonen på Ullevål.

– Vi har fått beskjed om at flere dør av dette, da inngrepet er svært risikofylt. Han har 50 prosent sjanse for å overleve, sier en preget Mona Jensen tirsdag morgen.

Gikk ned 20 kilo på seks uker

Familien er kritiske til behandlingen Stein får på hjerteavdelingen:

– De pusser ikke tennene hans, og på et tidspunkt hadde han sopputvikling i munnen. Det står aldri rent vann på rommet hans og de gir ham ikke morgenstell. Han har gått ned 22 kilo de siste seks ukene. Jeg er redd han kommer til å dø, sier Berit.

Familien har prøvd å si fra til pleiere og leger, men hevder de får tilbakemeldinger som: «Vi har ikke tid, det er veldig travelt». Flere pleiere på hjerteavdelingen har oppfordret familien til å sende en klage til ledelsen eller henvende seg til media - fordi det ikke er noe de kan gjøre.

– Det ligger alltid pasienter på korridoren, og pleierne tør nesten ikke hilse på deg, sier Heidi Anita, som besøker faren på sykehuset hver dag for å sørge for at han har vann og mat.

– Sorgen over å ha «mistet» pappa har vært tung nok, om vi ikke også skal finne ham i slike tilstander. Det gjør vondt hver dag når vi møter pappa sånn, på det som skal være det tryggeste stedet i landet, sier Mona.

Ansatte går gråtende hjem fra jobb

Helsetilsynet behandler nå tre bekymringsmeldinger fra Norsk Sykepleierforbund i Østfold om forholdene på hjerteavdelingen, ortopedisk avdeling og gastrokirurgisk avdeling, ifølge Aftenposten.

I et av varslene står det:

«Med så mange erfarne sykepleiere som har sluttet på kort tid, er det en stor utfordring med faglig kompetanse.(...) De beskriver at de ikke rekker å gi pasientene god nok pleie og behandling. (...) Vi har også fått tilbakemeldinger fra andre avdelinger og fra andre yrkesgrupper (f.eks. legene), som er bekymret for pasientkvaliteten.»

I det siste varslet sendt til Fylkesmannen, som først ble omtalt av Moss Avis og omhandler ortopedisk avdeling, står det at flere ansatte går gråtende hjem fra jobb – fordi de føler at de ikke klarer å ivareta pasienter eller pårørende.

«For mange arbeidsoppgaver fører til flere avvik på at prosedyrer ikke blir gjort pga. tidspress. Feil medisiner blir gitt i feil dose, til feil tidspunkt, pasienter blir liggende «glemt»», skriver de.

Sykehuset sto ferdig høsten 2015, og er topp moderne. Det har roboter med traller i gangene, som tar heisen ned til kjelleren selv og henter sengetøy. Sykehuset har også et stort, moderne laboratorium, som gir raskt svar på tester.

Men nå kan det virke som om den nye teknologien ikke har gjort sykehushverdagen bedre for hverken pasienter eller ansatte. Både pasienter, pårørende og ansatte varsler om opplevelser, erfaringer og kritikkverdige forhold ved sykehuset, ifølge Pasientombudet i Østfold. I fjor måtte 3800 pasienter ligge på gangen, viser tall Aftenposten har fått.

Sykehuset: – Har en helt annen oppfatning

Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal, vil ikke kommentere den spesifikke behandlingen i detalj, men sier sykehuset har en helt annen oppfatning av flere av forholdene som er beskrevet i Mona Jensens innlegg. De har nå invitert familien til et møte slik at de får snakket sammen.

– Vi vil uansett beklage at de sitter igjen med en dårlig erfaring med sykehuset. Slik vil vi ikke ha det, sier Hødal.

Han sier på generelt grunnlag at det er beklagelig om det går lang tid før pasienten får nødvendig stell.

– Pasientenes personlige hygiene skal selvfølgelig være godt ivaretatt på et sykehus. Vi tilstreber å ha hyppig tilsyn og vil sørge for rask stell om uhellet er ute.

– Mener ledelsen at dere er egnet til å gi god pasientbehandling slik tilstandene er i dag?

– Vi har et godt og forsvarlig tilbud til innbyggerne i Østfold. Østfoldingene har aldri fått mer, bedre eller sikrere spesialisthelsetjenester enn i dag. Vi stiller oss derfor undrende til Pasientombudets vurdering i årsmeldingen, sier Hødal.

