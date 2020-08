Ekspertenes råd: Slik blir du lettest gravid

Å ikke ha sex for ofte, spare seg til den rette dagen og ligge høyt med bena etter sex - alt for å høyne sjansene for å bli gravid. Det er påstander de fleste har hørt. Men er det noe sannhet i det? Eksperter gir svar.

Fertilitetslege Carolina Tristen og jordmor Emma Karling Widsell har samlet sin kunnskap i den svenske boken «Ditt fertila liv».

