LANSERINGSTUR: KSI og Logan Paul møter fans verden over når de lanserer energi- og sportsdrikkene sine.

Ber om etterforskning av hype-drikk

Youtuberne Logan Paul og KSIs energidrikk Prime Energy vekker bekymring.

Kortversjonen Youtuberne Logan Paul og KSI har skapt oppstyr med lanseringen av deres nye energidrikk, Prime Energy, i Oslo i sommer.

Drikken, populær blant de to stjernenes unge fans, inneholder 200 mg koffein per 200 ml, tilsvarende to kopper kaffe.

Majoritetsleder i det amerikanske senatet, Chuck Schumer, har kritisert drikken for å være en "alvorlig helseutfordring" og oppfordrer amerikanske mattilsynet FDA til å etterforske.

I tillegg til koffeininnholdet, har det norske Mattilsynet tidligere uttalt at drikken bryter med norsk regelverk på grunn av et for høyt innhold av A-vitamin.

Prime Energy advarer om at produktet ikke er anbefalt for barn under 18 år, men Schumer mener at markedsføringen av drikken kan forveksle forbrukere og resultere i høyt inntak blant barn. Vis mer

De to bidro til ville tilstander i Oslo tidligere i sommer da de dukket opp på lanseringstur for energidrikken Prime Hydraton.

YouTuberne har enormt mange yngre fans, og drikken de har lansert blir revet vekk fra butikkhyllene.

Denne drikken inneholder ikke koffein, men en annen drikk i serien, Prime Energy, kan føre til skjær i sjøen for de to YouTuberne.

Den kjente senatoren, og majoritetsleder i det amerikanske senatet, Chuck Schumer, har nemlig merket seg koffeininnholdet i drikken. Det er ifølge NBC er 200 milliliter og tilsvarer to kopper kaffe, eller seks flasker coca cola.

Schumer har sendt brev til det amerikanske mattilsynet FDA og bedt dem etterforske drikken.

OMSTRIDT: Slik ser energidrikken Prime som inneholder koffein ut.

– En av sommerens sterkeste statussymboler for barn er ikke et klesplagg eller en leke - det er en drikk. Men kjøpere og foreldre bør være oppmerksomme, for det byr på en alvorlig helseutfordring, sier senatoren ifølge hjemmesiden til Demokratene i Senatet.

– PRIME er så nytt at de fleste foreldre ikke har en anelse om det, sier han.

– Problemet er at dette produktet inneholder så mye koffein at det knuser Red Bull, men i motsetning til Red Bull er dette produktet rettet mot én målgruppe: Barn under 18 år. Derfor ber jeg FDA om å etterforske PRIME.

Han får støtte fra barnelege og professor Ran Goldman ved University of British Columbia:

– 200 milligram koffein er mye for et barn, sier han og mener barn ikke bør konsumere kaffein i det hele tatt.

Koffein kan føre til at barn blir nervøse, at de blir skjelvne, får nedsatt matlyst og økt hjerterytme og blodtrykk.

– Hvis barn drikker for mye så er det faktisk mulig å få koffein-overdose ,sier legen.

Hjemmesiden til Prime advarer riktignok om at Prime Energy ikke er anbefalt for barn under 18 år. Schumer mener drikkene er markedsført nærmest identisk , og at barn kan komme til å drikke det uten at foreldrene er klar over det.

Mattilsynet i Norge uttalte i mai at Prime Hydration og Prime Energy brøt med det norske regelverket på grunn av et for stort innhold av A-vitamin, og koffein i Energy.

Senere har importøren bekreftet at det er gjort endringer i ingrediensene og at produktet er godkjent for det norske markedet.

