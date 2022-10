Revmatisme: Rådene for å vare på kroppen i kulden

For mange hjelper det med en tur til varmere strøk, men det finnes flere ting du kan gjøre i et vinterkaldt Norge for å ha en kropp med minst mulig smerter.

– Det er ikke ukjent at vinter og det kalde været kan ha en påvirkning på ulike revmatiske sykdommer, sier Ole-Martin Wold, fagsjef friskliv hos Norsk Revmatikerforbund.