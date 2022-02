Forskning: Dette er viktigere for helsen enn vektnedgang

Har du overvekt eller fedme, er det én ting som er langt viktigere enn å slanke seg for å redusere risikoen for alvorlige sykdommer og for tidlig død, ifølge ny forskning.

Av Anne Bergseng

