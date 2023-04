Forskning: Slik får du bedre helse ved å gå

Siv (63) går for å ta vare på helsen. Forskning viser at du ved å gå reduserer risikoen for kreft, demens, hjertesykdom, overvekt og for tidlig død. Her er skrittene du tar for best effekt, og hvor mange minutter du bør gå daglig.

Siv Gunnarsen går med raske skritt ut av skogen på Bygdøy i Oslo, og fortsetter marsjen langs den steinete stranden.