TOK OPP KAMPEN MOT SMERTER OG OVERVEKT: Christine Drage fra Bergen var funksjonshemmet og overvektig. Nå trener hun for å få kontroll på smertene. Hallgeir Vågenes

Christine (24): - Slik hjelper trening mot smerter og overvekt

Mer enn tretti prosent av oss lever med langvarige smerter, og tallet er økende. For Christine (24) ble trening veien ut av ekstreme smerter, uførhet og overvekt. Hun er bartenderen som endret livsstil, ble personlig trener og gikk ned 40 kilo. Her er hennes øvelser for å få kontroll på smertene, og råd for å gå ned i vekt.

– Hver dag kjemper jeg en kamp mot en usynlig sykdom. Noen dager vinner den. Men de fleste dagene vinner jeg, sier Christine Drage fra Åsane i Bergen.