FOTO: Hallgeir Vågenes

Kamp mot sykehusinfeksjoner: Mio (9 md.) lå innlagt i tre dager før smitten ble oppdaget

Publisert: 20.04.18 15:17

Smittevernet på norske sykehus må bli bedre, fastslår helseministeren. Mio lå tre dager på sykehus med det smittsomme noroviruset før det ble oppdaget og han ble skilt fra de andre pasientene.

Forrige fredag tok Eilen Markussen med seg sønnen Mio Markussen Haugsbø til legevakten med mistanke om omgangssyke. Grunnet høy CRP slo ikke legen ved legevakten seg til ro med at det kun var omgangssyke, og sendte dem til Ullevål sykehus for en ekstra sjekk.

Det viste seg at Mio var alvorlig syk med hjernehinnebetennelse.

– Hadde vi blitt sendt hjem, kunne det stått om timer, forteller mamma Eilen Markussen til VG.

Etter å ha fått påvist en ikke-smittsom type av hjernehinnebetennelse på sykehuset fredag, ble det også tatt en avføringsprøve av Mio. Fordi det var helg, og begrensende ressurser ved sykehuset, ble ikke prøvesvaret klart før mandag.

Det viste seg å være den svært smittsomme magetarminfeksjonen noroviruset. Men på grunn av de forsinkede prøvene ble ikke Mio isolert før tre dager etter innleggelsen.

– Da var det rett igjen med døren og på med gule frakker. Tiltakene ble satt i gang med det samme. De er jo veldig syke de som ligger her, så at de ikke blir smittet, er ekstremt viktig, sier Eilen.

– En ordentlig utfordring

Infeksjoner på norske sykehus er et økende problem. Helseminister Bent Høie (H) og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) vil at norsk helsetjeneste skal bli bedre på smittevern.

Onsdag var de på besøk ved Barneinfeksjonsavdelingen på Ullevål sykehus for å snakke om oppstarten av arbeidet med ny handlingsplan for smittevern. God hygiene for å forhindre sykehusrelaterte pasientinfeksjoner, og den videre kampen mot antibiotikaresistens er to av hovedpunktene.

Klinikkleder ved sykehuset, Terje Rootwelt, forteller at sykehuset har hevet smittevern og antibiotikaresistens høyt på agendaen, men ser likevel at smitte ved sykehusene er et økende problem.

– Bare i løpet av de siste fem årene ser det helt annerledes ut. Det er en ordentlig utfordring for oss, sier klinikklederen.

På avdeling for mikrobiologi ved Universitetet i Oslo har de nesten daglig positive prøver med blant annet ESBL-produserende bakterier, forteller overlege Karianne Wiger Gammelsrud.

– Mye skyldes at stadig flere er på reise, samt innvandring fra utlandet, men det er nok store mørketall hos ikke-reisende nordmenn, sier hun.

Antibiotikabruken redusert

I 2016 satt Høie og regjeringen seg som mål å redusere antibiotikabruken i Norge med 30 prosent innen 2020 ved å innføre flere tiltak, som for eksempel kortere reseptgyldighet på legemiddelet .

– Summen av alle tiltakene har vist at antibiotikabruken i Norge er på vei ned, sier Høie til VG.

Norge har fortsatt et av de laveste nivåene av antibiotikaresistens i Europa, og for at dette skal bestå må vi må bli bedre på smittevern, mener Høie og Michaelsen.

– Norge er fortsatt i en særstilling, men vi er i en kritisk fase nå, og kan risikere å komme i en situasjon som andre land. Det vil bli ressurskrevende, sier Høie.

Statsrådene mener det trengs en felles dugnad til for å redusere forekomsten av infeksjoner på både sykehus og sykehjem.

Hun mener økt hygienefokus er en god mulighet for å redusere smitten på helseinstitusjonene, og at de med sin handlingsplan vil øke dette fokuset.

– Vi må få det lenger frem i pannebrasken at dette er en utfordring, sier Michaelsen.

Etterlyser flere ressurser

Wiger Gammelsrud og kollega og overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Barnesenteret, Astrid Rojahn, er glad for at fokuset på dette økes, men poengterer overfor statsrådene at få ressurser og manglende utstyr og personell også er et stort problem for å få rask mikrobiologisk diagnostikk. De mener dette er en forutsetning for godt smittevern.

– Det er veldig viktig med god og rask diagnostikk. Vi trenger raske prøvesvar for å sette i gang tiltak på de rette pasientene, sier Rojhan, og legger særlig vekt på helgeproblematikken.

Både hun og kollega Wiger Gammelsrud mener statsrådene må ta hensyn til ressursproblematikken i sin nye handlingsplan – i tillegg til fokuset på hygiene og antibiotikabruk på sykehusene.

– Det er fint at dere løfter dette opp på et høyere nivå, men hygiene og antibiotikabruk er noe vi har hatt fokus på i mange år, sier Rojahn.

– Viser viktigheten av arbeidet

Med ni måneder gamle Mio går det nå den rette veien, men både han og mamma Eilen må forvente å være på sykehuset i hvert fall en uke til.

Mens NORO-viruset ikke har noen spesifikk behandling og går over av seg selv, behandles hjernehinnebetennelsen med penicillin.

– Dette viser viktigheten av arbeidet mot antibiotikaresistens, sier helseminister Høie, kledd i gul smittevernsfrakk, på besøk på sykehusrommet til Mio.

Eilen forteller at sønnen har fulgt det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, og derfor var vaksinert mot den typen bakterie som har ført til hjernehinnebetennelsen.

– Vaksinen har 95 prosent dekning mot et visst antall stammer av bakterien. Hvilken subtype dette er forskes videre på. Enten har han hatt uflaks eller så kan det være noe med hans immunforsvar, forteller Eilen.

På grunn av Mios portvinsflekk, en form for vaskulært fødselsmerke, har familien vært mye ut og inn av sykehus.

– Disse dagene har vært ganske heftige, men har folk virkelig gjort jobben sin i alle ledd, sier Eilen.